A Real edzője a piros lapról: Hogy lehet valakit ilyenért kiállítani?

Hosszabbításra állt a Bayern München-Real Madrid negyeddöntős párharc a Bajnokok Ligájában, amikor a spanyolok játékosa, Eduardo Camavinga nagy butaságot csinált: egy szabalytalanság után nem adta oda a labdát az ellenfélnek, amiért megkapta a második sárga lapját, és ezzel emberhátrányba került az addig 3-2-re vezető Real.

A hátralévő időben a Bayern kétszer is betalált, így végül kettős győzelemmel került az elődöntőbe, ahol a címvédő PSG lesz az ellenfele.

Arbeloa szerint a bíró nem tudta, hogy adott már egy sárgát Camavingának

Álvaro Arbeloa, a Real edzője a lefújás után nem fogta vissza magát, amikor Camavinga piros lapjáról kérdezték.

Hogy lehet valakit ilyenért kiállítani? A bíró tönkrevágta a meccset, senki nem értette a piros lapot. Szerintem a bíró nem is tudta, hogy Camavingának már volt egy sárgája

A spanyolok angol középpályása, Jude Bellingham viccnek nevezte a kiállítást, hozzátéve, hogy csapattársa kétszer szabálytalankodott, és mind a kettőért lapot kapott.

Arbeloa idény közben váltotta a menesztett Xabi Alonsót, és a lefújás után többször is megkapta azt a kérdést, mi lesz vele.

„Elfogadom a vereség következményeit. Mióta leülhettem a kispadra, a legjobb tudásom alapján igyekeztem segíteni a csapatnak. Játszottunk Pep Guardiola Manchester Cityjével, Vincent Kompany Bayernjével, Diego Simeone Atléticójával.

Nem tudom, mennyi van bennem ebből a csapatból. Biztosan sokkal kevesebb, mint azoknál a csapatoknál az edzőikből, akiket említettem

– magyarázta Arbeola.

A Real a BL mellett a Király Kupából is kiesett már, a bajnokságban pedig 9 pont a hátránya a Barcelona mögött, úgyhogy nagy valószínűséggel trófea nélkül zárja a szezont.

Arról, hogy a Real két sztárja, Vinícius Jr. és Bellingham min szólalkozott össze meccs közben, itt írtunk.