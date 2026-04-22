Rebrov megúszta, nem kell a magyar válogatott ellen meccselnie

A 2018 és 2021 között a Ferencvárosnál dolgozó és a zöld-fehérekkel háromszor is bajnok Rebrov távozását az ukrán szövetség jelentette be. Az 51 éves edző 2023 júniusában vette át az ukrán válogatott irányítását.

Vezetése alatt a csapat kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, amelyen negyedik lett a csoportjában, Belgium, Szlovákia és Románia mögött.

A svédek tépték szét a vb-álmokat

A 2026-os világbajnoki selejtezőkben Ukrajna – amely Franciaországgal, Izlanddal és Azerbajdzsánnal volt egy csoportban – a négyesében a második helyen végzett, így bejutott a március végi rájátszásba, melynek az elődöntőjében 3–1-re kikapott Svédországtól.

Klubedzőként Rebrov a Dinamo Kijevnél a szaúdi al-Ahlinál és az egyesült arab emírségekbeli al-Ainnál is dolgozott, játékosként pedig szerepelt a szovjet, az ukrán, az angol, a török és az orosz bajnokságban.

Az ukrán válogatott a magyar csapattal kétszer is összecsap majd az ősszel a Nemzetek Ligája B osztályában.

A sorsolás után Rebrov azt nyilatkozta: „A legkellemetlenebb ellenfél? Nem igazán akartam Magyarországot, de játszani fogunk, és az egy alapvető fontosságú mérkőzés lesz”.

Később hozzátette: valójában csak arról volt szó, hogy nem örült annak, hogy összekerültek velünk. „El tudtam volna képzelni könnyebb riválist is abból a kalapból. A magyarok iránt semmiféle ellenszenvet sem érzek, szeretem az országot.”