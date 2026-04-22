A Chelsea-játékos fodrászát gyanúsítják azzal, hogy információkat szivárogtatott

A Chelsea katasztrofális formában van, zsinórban öt bajnokit veszített el, kedden például Brightonban kapott ki tükörsimán 3-0-ra. A hullámvölgy tehát egyértelmű, ilyenkor pedig emberi reakció, hogy bűnbakot keres mindenki. Nem volt tehát túl szerencsés, hogy Cucurella fodrásza a mérkőzés előtt a következőt írta ki a közösségi oldalára:

Cole Palmer és João Pedro is sérült, nem játszik este. Ez az exkluzív hír mára.

! À 13H16 heure locale, le coiffeur de Cucurella a annoncé sur Cole Palmer et Joao Pedro étaient blessés pour… pic.twitter.com/tj5D0Lz08U — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 22, 2026

A jóslat bevált, így aztán természetesen akkora gyűlöletáradatot kapott a fodrász, hogy törölte is inkább a közösségi oldalait. A Chelsea-vel kapcsolatban már korábban is kiszivárogtak információk, de korábban arra gyanakodott mindenki, hogy az egyik játékos ad ki belsős információt.

Liam Rosenior vezetőedzőt egyébként meg is kérdezték róla, hogy ez mekkora hatással volt az eredményre, de szerinte nem ezen múlt a találkozó.