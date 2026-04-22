Hiába nyomta a dumát, nem jött be a lélektani hadviselés a Honvéd kapusának a 11-eseknél

Szendrei Norbert Kispesten nevelkedett, a Honvéd színeiben mutatkozott be az NB I-ben, és közel ötven tétmeccsen húzta magára a csapat mezét.

A 26 éves játékos kedden este már a Zalaegerszeg csapatkapitányaként szerepelt a Bozsik Arénában, és elsőként állt a labda mögé, amikor a tizenegyesek döntöttek arról, hogy ki jut a Magyar Kupa döntőjébe.

A Honvéd kapusa, Dúzs Gellért megpróbálta kizökkenteni Szendreit, és nyomta neki a dumát, hogy ide fogod rúgni, miközben a bal sarkot mutogatta. Aztán mégis jobbra vetődött, és Szendrei is oda lőtte a labdát, csakhogy olyan pontosan, hogy Dúzs nem ért le. A ZTE játékosa aztán nem bírta megállni, hogy ne mutassa a kapusnak, hogy kár volt erőlködnie a dumálással.

A ZTE hibátlanul lőtte a tizenegyeseket

Dúzs a lélektani hadviselést megpróbálta bevetni a második zalai rúgó, a nigériai Akpe Victory ellen, de akkor sem járt sikerrel. A ZTE mind az öt tizenegyest gólra váltotta, a Honvédból viszont Szabó Alex hibázott, így a vendégcsapat jutott be a döntőbe – története során harmadszor.

Hogy ki lesz az egerszegiek ellenfele, az szerdán este dől el, amikor az FTC a Győrt fogadja a Groupamában. A bajnoki címért harcoló két csapat a hétvégén is megmérkőzött egymással, akkor a Győr 1-0-ra győzött. Bár Robbie Keane, a Fradi edzője bírózott egy sort a győriek győztes gólja miatt, korábbi játékvezetőket megkérdezve kiderült, hogy Bánáti Kevin találata szabályos volt.