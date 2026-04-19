A végén jött a dráma: 82. perces góllal verte az ETO a Fradit és az élre állt

Az ETO FC Győr három ponttal ellépett a Ferencvárostól a labdarúgó NB I-ben, miután a 30. fordulóban hazai pályán 1-0-ra legyőzte a címvédőt. A győztes gólt Bánáti Kevin szerezte a 82. percben, hosszan varozták, hogy szabályos volt-e a találat.

Ugyan a vasárnapit követően még három-három mérkőzés vár a csapatokra, sokan már előrehozott döntőként tekintettek a rangadóra. Mozgalmas első félidőt produkáltak a felek, Njie már a 2. percben ziccerben lőhetett, de nem talált kaput, majd a túloldalon Gómez fejesét védte bravúrral Petrás.

A félidő derekán Dibusznak kellett kétszer is látványos mozdulattal védenie: előbb Schön lövését tolta ki szögletre, majd Benbuali lövésébe ért bele, a labda pedig így a kapufára pattant.

A 25. percben járt a meccs, amikor ajtó-ablak helyzetet dolgozott ki az FTC, Joseph remekül játszotta meg Kovacevicet, aki szemben állt a kapuval, de az égbe lőtt. Szinte azonnal a labda már Petráson is túljutott, de a védők kisegítették.

Kicsit visszább vettek a csapatok a szünetig, aztán a fordulás után az ETO kezdett lendületesen, odaszögezte ellenfelét a kapujához, ám annyira kitámadtak a hazaiak, hogy az 55. percben a Fradi vezethetett kontrát, Kanichowsky laposan lőtt, Petrás azonban lábbal védett.

A 69. percben Robbie Keane-ék piros lapot reklamáltak Csingernél, aki úgy tűnt, hogy utolsó emberként lerántotta a gólhelyzetben kilépő Josephet, Berke Balázs azonban lest fújt, a VAR pedig igazat adott neki. Szinte azonnal ismét csatázott a labdáért a két játékos, Jopseh újra a földre került, ekkor a síp néma maradt, Keane ezt is idegesen fogadta.

A 82. percben az ETO végezhetett el szögletet, Dibusz elsőre védett, a kipattanóból azonban a csereként beállt Bánáti a kapuba talált. Ezután hosszan VAR-oztak, hogy a lesen álló Njie beleért-e a lövésbe, a visszajátszások alapján nehéz volt igazságot tenni, végül érvényben maradt a találat.

Hét perc hosszabbítás következett, amely paprikás hangulatban telt, érthető módon. Berke a kispadra is adott sárgát, a győriek kapusának időhúzásért, mindkét oldalon megállás nélkül reklamált valamiért. A 96. percben egyenlíthetett volna az FTC, Gruberhez pattant a labda, lőtt, Petrás azonban védett. A végén még Joseph lőtt az égbe, bár lest fújtak közben.

Az ETO 2013 után tudott ismét nyerni hazai pályán az FTC ellen és lépéselőnybe került az előző hét szezont megnyerő riválissal szemben.

A győriek előbb Debrecenbe utaznak a bajnokságban, majd otthon fogadják a már kiesett DVTK-t, az utolsó fordulóban pedig Kisvárdán vendégeskednek.

A Ferencváros a Paksot fogadja, majd Újpestre látogat, végül a ZTE-vel játszik otthon.

NB I, 31. forduló ETO Győr FC-Ferencvárosi TC 1-0 (0-0)

Győr, ETO Stadion, 8360 néző, v: Berke Győr: Petrás – Bíró (Vladoiu, 75.), Csinger, Krpic, Stefulj – Tóth R. (Miangue, 95.), Vitális, Gavric (Bumba, 87.) – Njie (Piscsur, 88.), Benbuali, Schön (Bánáti, 75.) Ferencváros: Dibusz – Gómez, Raemaekers, Szalai G. – Osváth (Gruber, 66.), Corbu, Abu Fani (Mackreckis, 66.), Kanichowsky, Nagy B. (Lisztes, 87.) – Kovacevic (Zachariassen, 58.), Joseph gólszerző: Bánáti (82.) sárga lap: Csinger (92.), Petrás (93.), Krpic (97.), illetve Abu Fani (43.), Osváth (60.), Gómez (88.), Joseph (92.)

A Paks még versenyben a dobogóért

A majdnem félórát emberhátrányban futballozó Paks 1-0-ra legyőzte a vendég Felcsútot, ezzel pedig versenyben maradt a dobogóért, a hátrány két pont a harmadik Debrecennel és egy a negyedik Zalaegerszeggel szemben. A nyolcadik vendégek sorozatban harmadszor kaptak ki.

Mindkét csapat támadó szellemben kezdett, így lendületes akciókat és jó iramú mérkőzést láthatott a publikum. Az első negyedórában – bár a vendégeknél a válogatott Lukácsnak is volt ziccere – a legnagyobb lehetőséget a Paks puskázta el, ugyanis Hahn büntetőjét Szappanos kivédte. A tempó később sem esett vissza, csak idő kérdése volt, mikor születik gól, amihez ugyan a felcsúti csapat is közel járt Duarte keresztlécre lőtt szabadrúgásánál, a vezetést viszont a hazaiak szerezték meg Böde találatával. A szünet előtt Nagy Zsolt egyenlíthetett volna, de fejese elkerülte a jobb alsó sarkot.

Térfélcserét követően fölénybe került a hazai együttes, amely akár növelhette volna is az előnyét, azonban Hahn közelről nem találta el a kaput fejjel. A játékrész feléhez közeledve a videobíró segítségével piros lapot kapott az ellenfelét lefejelő Szabó János, ez pedig alapjaiban változtatta meg a mérkőzés menetét, innentől a Puskás Akadémia birtokolta többet a labdát, a Paks pedig emberhátrányban igyekezett tördelni a játékot. A vendégek azonban csak egyetlen komoly helyzetük volt az egyenlítéshez, azt Magyar fölé bombázta.

NB I, 30. forduló: Paksi FC-Puskás Akadémia FC 1-0 (1-0)

Paks, v.: Karakó Paksi FC: Gyetván – Vas, Szabó J., Vécsei – Papp, Bévárdi, Silye, Horváth Ke. (Alaxai, 75.), Gyurkits (Windecker, 64.) – Hahn (Tamás O., 64.; Máté, 80.), Böde (Szendrei Á., 75.) Puskás Akadémia FC: Szappanos – Maceiras (Fameyeh, 79.), Harutjunjan, Golla, Markgráf – Szolnoki (Semel, 88.) – Duarte, Okeke (Magyar, 61.), Nagy Zs. – Lukács, Németh A. (Mondovics, a szünetben) gólszerző: Böde (34.) piros lap: Szabó J. (62.) sárga lap: Papp (31.), Bévárdi (37.), Böde (64.), illetve Okeke (23.), Golla (29.), Magyar (66.)