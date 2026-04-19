Keane a Fradi-veresége után: Még sosem láttam ilyen játékvezetői döntéseket

Akár a bajnoki cím sorsáról is dönthetett a vasárnapi ETO-Ferencváros rangadó a labdarúgó NB I-ben, amit végül Bánáti Kevin góljával 1-0-ra a győriek nyertek meg, akik így hárompontos előnybe kerültek a címvédővel szemben, és már csak három forduló van hátra a szezonból.

A vendégeket irányító Robbie Keane szerint csapatának is megvoltak a lehetőségei, főleg az első félidőben, hogy betaláljanak, ami azért is lett volna fontos, mert ismét bebizonyosodott, hogy rögzített a pontrúgások mindig veszélyesek. A játékosai teljesítményével elégedett volt, abban viszont nem biztos, hogy szabályos volt a győriek gólja – ő kezezés miatt vette nem adta volna meg.

De nem csodálkozom, hogy megadták ellenünk. Az egész szezonban ez történik. Persze, dühös vagyok és csalódott, de egy-két döntés, ami az idényben volt… Még sosem láttam ilyen játékvezetői döntéseket, pedig régóta a futballban vagyok. Találkoztam már top játékvezetéssel, itt nem feltétlenül

– mondta az M4-nek az ír vezetőedző, majd azzal folytatta, hogy a játékosok csalódottak, de nincs még a szezonnak, az ellenfélre is nehéz mérkőzések várnak.

A nagy védéseket is bemutató Dibusz Dénes szerint pont annyi volt a különbség a csapatok közt, hogy nem sikerült egy szögletet kivédekezniük.

Már nem a mi kezünkben van a sorsunk, ha a győriek megnyerik a maradék három meccsüket, akkor megérdemelten szerzik meg az aranyérmet. Mi megpróbálunk nyomást gyakorolni rájuk a maradék meccseken.

Így néz ki a folytatás a két csapatnak:

A győriek előbb Debrecenbe utaznak a bajnokságban, majd otthon fogadják a már kiesett DVTK-t, az utolsó fordulóban pedig Kisvárdán vendégeskednek.

A Ferencváros a Paksot fogadja, majd Újpestre látogat, végül a ZTE-vel játszik otthon.