„Egyszerűbb megnyernünk a BL-t, mint a spanyol bajnokságot” – összeesküvésre utalgatott a Real Madrid vezetőedzője

Nagyon úgy fest, hogy trófea nélküli szezont zár a Real Madrid, amely már korábban kiesett a Király Kupából és a Bajnokok Ligájából, míg a bajnokságból ugyan még hét forduló hátra van, de a csapat kilencpontos hátrányban van az éllovas Barcelonával szemben.

Kedden az Alavést fogadja a LaLigában a Real, Álvaro Arbeloa pedig megtartotta előtte a szokásos sajtótájékoztatóját, melynek során arról is faggatták, hogy miért maradnak el a hazai Real-sikerek. A madridiak ugyanis az elmúlt 20 évben hétszer nyertek bajnoki címet (a Barca tizenegy alkalommal), és 2008 óta nem tudott címet védeni sem a Real.

Vannak bizonyos körülmények

„Teljesítményünket tekintve az elmúlt néhány év alapján kijelenthető, hogy van még hova fejlődnünk a bajnokságban. Az elmúlt hónapokban a nagy mérkőzéseken jobban teljesítettünk, mint a kisebb csapatok ellen. Szóval rengeteg javítanivalónk van.

De voltak olyan körülmények is, mint a Girona elleni mérkőzés, ami miatt azt kell mondjam, hogy a Real Madridnak könnyebb megnyerni a Bajnokok Ligáját, mint a bajnokságot

– mondta Arbeloa, aki arra utalt a Girona elleni mérkőzéssel, hogy Kylian Mbappé földre került a tizenhatoson belül a 88. percben, a szemöldöke is felszakadt a Vitor Reisszel való ütközése nyomán, azonban a játékvezető nem fújt semmit, és a VAR sem jelzett, miközben az edző szerint egyértelműen tizenegyest kellett volna kapnia a Realnak.

A madridiak végül 1–1-re végeztek azon a mérkőzésen, Arbeola pedig kiadósat bírózott, mint mondta, nem először tévednek a kárukra.

A Real Madrid a szezonnak még Xabi Alonsóval vágott neki, ám őt a Szuperkupa elveszítése után menesztették. Arbeloa januárban vette át az irányítást, az első meccsén rögtön kiesett a Madrid a kupából a másodosztályú Albacete ellen. Eddig 21 meccsen irányította a csapatot, 13 győzelem, egy döntetlen, hét vereség ezeken a mérleg.