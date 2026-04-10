Hiába terült el vérző fejjel Mbappé, elmaradt a tizenegyes és a Real Madrid-győzelem is

Már az első félidőben is látszott, hogy gondjai lehetnek a hazaiaknak, mert bár fölényben játszottak, egyszerűen semmi se akadt be. Térfélcsere után aztán fordulni látszott a szerencse, Federico Valverde távoli lövése talált utat a jobb alsó sarokba, pedig Paulo Gazzaniga igazán védhette volna.

Sokáig azonban nem örülhetett a Real Madrid, mert Thomas Lemar tíz perccel később befelé cselezve lopta a távolságot, majd egy látványos mozdulattal lőtte ki a bal alsó sarkot. Innentől viszont jóformán momentuma sem akadt a Gironának, csak védekezett, de azt nagy hatékonysággal tette. A Real Madrid legnagyobb esélye egy tizenegyes lett volna a győzelemre a 88. percben, ám Kylian Mbappét hiába kellett ápolni a Vitor Reis elleni ütközése után, a játékvezető és a VAR sem ítélt büntetőt.

A Real Madrid újabb pontvesztésével kilenc pontra nőhet az éllovas Barcelona előnye, amennyiben szombaton legyőzi városi riválisát, az Espanyolt.