Hiába terült el vérző fejjel Mbappé, elmaradt a tizenegyes és a Real Madrid-győzelem is

Már az első félidőben is látszott, hogy gondjai lehetnek a hazaiaknak, mert bár fölényben játszottak, egyszerűen semmi se akadt be. Térfélcsere után aztán fordulni látszott a szerencse, Federico Valverde távoli lövése talált utat a jobb alsó sarokba, pedig Paulo Gazzaniga igazán védhette volna.
Sokáig azonban nem örülhetett a Real Madrid, mert Thomas Lemar tíz perccel később befelé cselezve lopta a távolságot, majd egy látványos mozdulattal lőtte ki a bal alsó sarkot. Innentől viszont jóformán momentuma sem akadt a Gironának, csak védekezett, de azt nagy hatékonysággal tette. A Real Madrid legnagyobb esélye egy tizenegyes lett volna a győzelemre a 88. percben, ám Kylian Mbappét hiába kellett ápolni a Vitor Reis elleni ütközése után, a játékvezető és a VAR sem ítélt büntetőt.
A Real Madrid újabb pontvesztésével kilenc pontra nőhet az éllovas Barcelona előnye, amennyiben szombaton legyőzi városi riválisát, az Espanyolt.
Végeredmény – La Liga, 31. forduló
Real Madrid-Girona 1-1 (0-0)
szombat:
Real Sociedad-Alavés 14.00
Elche-Valencia 16.15
FC Barcelona-Espanyol 18.30
Sevilla-Atlético Madrid 21.00
vasárnap:
Osasuna-Real Betis 14.00
Real Mallorca-Rayo Vallecano 16.15
Celta Vigo-Real Oviedo 18.30
Athletic Bilbao-Villarreal 21.00
hétfő:
Levante-Getafe 21.00
A tabella:
1. FC Barcelona 30 80-29 76 pont
2. Real Madrid 31 65-29 70
3. Villarreal 30 54-35 58
4. Atlético Madrid 30 50-30 57
5. Real Betis 30 44-37 45
6. Celta Vigo 30 44-37 44
7. Real Sociedad 30 46-45 41
8. Getafe 30 27-31 41
9. Osasuna 30 36-37 38
10. Espanyol 30 36-44 38
11. Athletic Bilbao 30 32-43 38
12. Girona 31 33-45 38
13. Rayo Vallecano 30 29-35 35
14. Valencia 30 34-45 35
15. Alavés 30 32-43 32
16. Real Mallorca 30 36-48 31
17. Sevilla 30 37-50 31
18. Elche 30 38-47 29
19. Levante 30 34-50 26
20. Real Oviedo 30 21-48 24