sportfocilabdarúgásreal madrid
Foci

Hiába terült el vérző fejjel Mbappé, elmaradt a tizenegyes és a Real Madrid-győzelem is

Kylian Mbappé ütközése a Girona ellen.
Angel Martinez/Getty Images
Kylian Mbappé ütközése a Girona ellen.
24.hu
2026. 04. 10. 23:36
Kylian Mbappé ütközése a Girona ellen.
Angel Martinez/Getty Images
Kylian Mbappé ütközése a Girona ellen.
A Real Madrid labdarúgócsapata meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott a Gironával a La Liga 31. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Már az első félidőben is látszott, hogy gondjai lehetnek a hazaiaknak, mert bár fölényben játszottak, egyszerűen semmi se akadt be. Térfélcsere után aztán fordulni látszott a szerencse, Federico Valverde távoli lövése talált utat a jobb alsó sarokba, pedig Paulo Gazzaniga igazán védhette volna.

Sokáig azonban nem örülhetett a Real Madrid, mert Thomas Lemar tíz perccel később befelé cselezve lopta a távolságot, majd egy látványos mozdulattal lőtte ki a bal alsó sarkot. Innentől viszont jóformán momentuma sem akadt a Gironának, csak védekezett, de azt nagy hatékonysággal tette. A Real Madrid legnagyobb esélye egy tizenegyes lett volna a győzelemre a 88. percben, ám Kylian Mbappét hiába kellett ápolni a Vitor Reis elleni ütközése után, a játékvezető és a VAR sem ítélt büntetőt.

A Real Madrid újabb pontvesztésével kilenc pontra nőhet az éllovas Barcelona előnye, amennyiben szombaton legyőzi városi riválisát, az Espanyolt.

Végeredmény – La Liga, 31. forduló

Real Madrid-Girona 1-1 (0-0)

szombat:

Real Sociedad-Alavés 14.00

Elche-Valencia 16.15

FC Barcelona-Espanyol 18.30

Sevilla-Atlético Madrid 21.00

vasárnap:

Osasuna-Real Betis 14.00

Real Mallorca-Rayo Vallecano 16.15

Celta Vigo-Real Oviedo 18.30

Athletic Bilbao-Villarreal 21.00

hétfő:

Levante-Getafe 21.00

A tabella:

1. FC Barcelona 30 80-29 76 pont

2. Real Madrid 31 65-29 70

3. Villarreal 30 54-35 58

4. Atlético Madrid 30 50-30 57

5. Real Betis 30 44-37 45

6. Celta Vigo 30 44-37 44

7. Real Sociedad 30 46-45 41

8. Getafe 30 27-31 41

9. Osasuna 30 36-37 38

10. Espanyol 30 36-44 38

11. Athletic Bilbao 30 32-43 38

12. Girona 31 33-45 38

13. Rayo Vallecano 30 29-35 35

14. Valencia 30 34-45 35

15. Alavés 30 32-43 32

16. Real Mallorca 30 36-48 31

17. Sevilla 30 37-50 31

18. Elche 30 38-47 29

19. Levante 30 34-50 26

20. Real Oviedo 30 21-48 24

Ajánlott videó

Slot fel akarta találni a spanyolviaszt a PSG ellen, de csúfos vége lett

Friss

Népszerű

Összes
Zebrák, hős századosok és plakátégetés – a Rendszerbontó Nagykoncert képekben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik