Hálás lehet a Laziónak, szinte olasz bajnoknak érezheti magát az Inter

A címvédő legutóbb 2024. december 8-án kapott ki otthon a Serie A-ban, érdekesség, hogy akkor ugyancsak a Lazio győzte le (0-1), azóta 19 győzelmet és 7 döntetlent ért el.
A mostani meccsen ráadásul Zaccagni révén egy tizenegyeset is kihagyott a vendégcsapat, de így is sima, 2-0-s győzelmet aratott, a gólokat Cancellieri és Basic szerezte.
A második helyen álló nápolyiak vereségével az éllovas Internazionale előnye 12 pontra nőtt négy körrel a Serie A vége előtt, azaz a jövő vasárnap már a Torino FC ellen egy döntetlennel is bajnok lesz.
Az Atalanta 1-1-es döntetlent ért el az AS Roma vendégeként, így a hatodik helyen álló fővárosiak csak utolérték, de megelőzni nem tudták az ötödik Comót.
Serie A, 33. forduló
Napoli – Lazio 0-2 (0-2)
gól: Cancellieri (6.), Basic (57.)
Udinese – Parma 0-1 (0-0)
gól: Elphege (51.)
AS Roma – Atalanta 1-1 (1-1)
gól: Hermoso (45.), illetve Krstovic (12.)
Az állás:
1. Internazionale 33 78-29 78 pont
2. Napoli 33 48-33 66
3. AC Milan 32 47-27 63
4. Juventus 32 55-29 60
5. Como 33 57-28 58
6. AS Roma 33 46-29 58
7. Atalanta 33 45-29 54
8. Bologna 32 42-37 48
9. Lazio 33 34-30 47
10. Sassuolo 33 41-44 45
11. Udinese 33 38-43 43
12. Torino 32 37-54 39
13. Parma 33 24-40 39
14. Genoa 32 38-45 36
15. Fiorentina 32 37-44 35
16. Cagliari 33 33-47 33
17. Cremonese 32 26-47 27
18. Lecce 32 21-45 27
19. Verona 32 23-55 18
20. Pisa 32 23-58 18