Hálás lehet a Laziónak, szinte olasz bajnoknak érezheti magát az Inter

A címvédő legutóbb 2024. december 8-án kapott ki otthon a Serie A-ban, érdekesség, hogy akkor ugyancsak a Lazio győzte le (0-1), azóta 19 győzelmet és 7 döntetlent ért el.

A mostani meccsen ráadásul Zaccagni révén egy tizenegyeset is kihagyott a vendégcsapat, de így is sima, 2-0-s győzelmet aratott, a gólokat Cancellieri és Basic szerezte.

Iframes not supported

A második helyen álló nápolyiak vereségével az éllovas Internazionale előnye 12 pontra nőtt négy körrel a Serie A vége előtt, azaz a jövő vasárnap már a Torino FC ellen egy döntetlennel is bajnok lesz.

Az Atalanta 1-1-es döntetlent ért el az AS Roma vendégeként, így a hatodik helyen álló fővárosiak csak utolérték, de megelőzni nem tudták az ötödik Comót.

Serie A, 33. forduló Napoli – Lazio 0-2 (0-2)

gól: Cancellieri (6.), Basic (57.) Udinese – Parma 0-1 (0-0)

gól: Elphege (51.) AS Roma – Atalanta 1-1 (1-1)

gól: Hermoso (45.), illetve Krstovic (12.) Az állás:

1. Internazionale 33 78-29 78 pont

2. Napoli 33 48-33 66

3. AC Milan 32 47-27 63

4. Juventus 32 55-29 60

5. Como 33 57-28 58

6. AS Roma 33 46-29 58

7. Atalanta 33 45-29 54

8. Bologna 32 42-37 48

9. Lazio 33 34-30 47

10. Sassuolo 33 41-44 45

11. Udinese 33 38-43 43

12. Torino 32 37-54 39

13. Parma 33 24-40 39

14. Genoa 32 38-45 36

15. Fiorentina 32 37-44 35

16. Cagliari 33 33-47 33

17. Cremonese 32 26-47 27

18. Lecce 32 21-45 27

19. Verona 32 23-55 18

20. Pisa 32 23-58 18