Kiszámolták, mikor lehet bajnok legkorábban az Inter

Az első játékrész hazai fölényt, de gólt nem hozott, azonban a második félidőben beindult atz Inter.
Az 52. percben Marcus Thuram szerzett vezetést (1-0), négy perccel később Nicolo Barella lőtt szép gólt a kapu jobb oldalába (2-0), végül a 3-0-s végeredményt a ráadásban Piotr Zielinski állította be egy bombagóllal.
A La Gazzetta dello Sport azt írta, jelenleg az Inter 12 pontos előnnyel vezet a Napolival szemben, és megkezdődött a visszaszámlálás, hogy a milánóiak mikor szerezhetik meg legkorábban a 21. bajnoki címüket.
A sportnapilap szerint akár már jövő vasárnap, azaz április 26-án, de ehhez az kellene, hogy az Inter idegenben nyerne a Torino ellen, míg a Napoli legfeljebb két pontot szerezne a következő két meccsén a Lazio és a Cremonese ellen, illetve az AC Milan nem nyerné meg mindkét meccsét (azaz maximum négy pontot szerezne) a Verona és a Juve ellen.
Ekkor négy meccsel a szezon vége előtt az Inter előny biztosan több lenne, mint 12 pont, azaz matematikailag is bebiztosítaná a bajnoki címét.
Este okosabbak leszünk, hiszen 18 órától jön a Napoli–Lazio csata.
Serie A, 33. forduló
Internazionale – Cagliari 3-0 (0-0)
gól: M. Thuram (52.), Barella (56.), Zielinski (90+2.)
Sassuolo – Como 2-1 (2-1)
gól: Volpato (42.), Nzola (44.), illetve Paz (45+2.)
Az állás:
1. Internazionale 33 78-29 78 pont
2. Napoli 32 48-31 66
3. AC Milan 32 47-27 63
4. Juventus 32 55-29 60
5. Como 33 57-28 58
6. AS Roma 32 45-28 57
7. Atalanta 32 44-28 53
8. Bologna 32 42-37 48
9. Sassuolo 33 41-44 45
10. Lazio 32 32-30 44
11. Udinese 32 38-42 43
12. Torino 32 37-54 39
13. Genoa 32 38-45 36
14. Parma 32 23-40 36
15. Fiorentina 32 37-44 35
16. Cagliari 33 33-47 33
17. Cremonese 32 26-47 27
18. Lecce 32 21-45 27
19. Verona 32 23-55 18
20. Pisa 32 23-58 18