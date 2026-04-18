Kiszámolták, mikor lehet bajnok legkorábban az Inter

Az első játékrész hazai fölényt, de gólt nem hozott, azonban a második félidőben beindult atz Inter.

Az 52. percben Marcus Thuram szerzett vezetést (1-0), négy perccel később Nicolo Barella lőtt szép gólt a kapu jobb oldalába (2-0), végül a 3-0-s végeredményt a ráadásban Piotr Zielinski állította be egy bombagóllal.

A La Gazzetta dello Sport azt írta, jelenleg az Inter 12 pontos előnnyel vezet a Napolival szemben, és megkezdődött a visszaszámlálás, hogy a milánóiak mikor szerezhetik meg legkorábban a 21. bajnoki címüket.

A sportnapilap szerint akár már jövő vasárnap, azaz április 26-án, de ehhez az kellene, hogy az Inter idegenben nyerne a Torino ellen, míg a Napoli legfeljebb két pontot szerezne a következő két meccsén a Lazio és a Cremonese ellen, illetve az AC Milan nem nyerné meg mindkét meccsét (azaz maximum négy pontot szerezne) a Verona és a Juve ellen.

Ekkor négy meccsel a szezon vége előtt az Inter előny biztosan több lenne, mint 12 pont, azaz matematikailag is bebiztosítaná a bajnoki címét.

Este okosabbak leszünk, hiszen 18 órától jön a Napoli–Lazio csata.