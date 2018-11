Morata duplázott, már második a Chelsea

Továbbra is sűrű a Premier League élbolya, miután a Chelsea hazai pályán 3-1-re legyőzte a Crystal Palace együttesét az angol bajnokság 11. fordulójában vasárnap. A Kékek Álvaro Morata góljával került előnybe az első félidő derekán, azonban fordulás után Andros Townsend kiegyenlített.

Sarri kisvártatva cserélt, méghozzá pompásan: Eden Hazard beállása után pár pillanattal már gólpasszt is adott Moratának. A győzelmet Pedro öt perccel később be is biztosította, így minimális izgalmak árán, 3-1-re hozta a kötelezőt a Chelsea.

Sikerével Maurizio Sarri együttese feljött a második helyre a tabellán holtversenyben a Liverpoollal. Hátránya jelenleg két pont a Manchester Cityvel szemben.

Végeredmény – Premier League, 11. forduló Chelsea – Crystal Palace 3-1 (1-0)

Manchester City – Southampton 6-1 (4-1)

szombati eredmények:

Arsenal – Liverpool 1-1 (0-0)

Cardiff City-Leicester City 0-1 (0-0)

Everton-Brighton 3-1 (1-1)

Newcastle United-Watford 1-0 (0-0)

West Ham United-Burnley 4-2 (1-1)

Bournemouth-Manchester United 1-2 (1-1) 1. Manchester City 11 9 2 – 33–4 +29 29 2. Chelsea 11 8 3 – 27–8 +19 27 3. Liverpool 11 8 3 – 21–5 +16 27 4. Tottenham 11 8 – 3 19–10 +9 24 5. Arsenal 11 7 2 2 25–14 +11 23 6. Bournemouth 11 6 2 3 20–14 +6 20 7. Manchester United 11 6 2 3 19–18 +1 20 8. Watford 11 6 1 4 16–13 +3 19 9. Everton 11 5 3 3 19–15 +4 18 10. Leicester City 11 5 1 5 17–16 +1 16 11. Wolverhampton 11 4 3 4 11–12 –1 15 12. Brighton & Hove Albion 11 4 2 5 12–16 –4 14 13. West Ham 11 3 2 6 13–17 –4 11 14. Crystal Palace 11 2 2 7 8–16 –8 8 15. Burnley 11 2 2 7 12–25 –13 8 16. Southampton 11 1 4 6 7–20 –13 7 17. Newcastle 11 1 3 7 7–14 –7 6 18. Cardiff City 11 1 2 8 9–24 –15 5 19. Fulham 10 1 2 7 11–28 –17 5 20. Huddersfield Town 10 – 3 7 4–21 –17 3

