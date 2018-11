Régi időket idézve nyert a Manchester United

A Manchester United hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Bournemouth otthonában a Premier League 11. fordulójának szombati nyitómérkőzésén. Pedig jó ideje nem kapott már ki hazai környezetben Eddie Howe csapata, április óta veretlen volt.

Eléggé belealudtak a meccsbe a Vörös Ördögök, az első 20 perc alapján ember nem mondta volna meg, hogy a végén majd José Mourinho csapata kerül ki győztesen. Már csak azért sem, mert Callum Wilson villámgyorsan vezetést szerzett a hazaiaknak. Félidőre viszont felébredt álmából a United, az igen aktív Anthony Martial szünetre egalizált.

Fordulás után egy egészen másik Manchester United jött ki, nekiesett ellenfelének és sokkal veszélyesebben játszott. A Bournemouth is komoly gondokat okozott, David De Geának nem egy bravúrra volt szüksége, hogy meccsben tartsa övéit. Még Sir Alex Ferguson idejében volt visszatérő szlogen, hogy a hosszabbítás addig tart a meccseken, amíg be nem lőtte a győztes gólt csapata. Most ugyan nem maratoni ráadással, de valami hasonló történt: Marcus Rashford kotorta be a bénázó hazai játékosok között a mindent eldöntő találatot a 92. percben.

Mourinho csapata győzelmével már kézzel fogható közelségbe került az élmezőnyhöz, a listavezető Mancheser City, Liverpool kettőstől viszont még így is hat pontra van a United.

Végeredmény – Premier League, 11. forduló AFC Bournemouth–Manchester United 1–2 (1-1)

Gólszerző: C. Wilson 11., ill. Martial 35., Rashford 92. Tabella 1. Manchester City 10 8 2 – 27–3 +24 26 2. Liverpool 10 8 2 – 20–4 +16 26 3. Chelsea 10 7 3 – 24–7 +17 24 4. Arsenal 10 7 1 2 24–13 +11 22 5. Tottenham 10 7 – 3 16–8 +8 21 6. Bournemouth 11 6 2 3 20–14 +6 20 7. Manchester United 11 6 2 3 19–18 +1 20 8. Watford 10 6 1 3 16–12 +4 19 9. Everton 10 4 3 3 16–14 +2 15 10. Wolverhampton 10 4 3 3 9–9 0 15 11. Brighton & Hove Albion 10 4 2 4 11–13 –2 14 12. Leicester City 10 4 1 5 16–16 0 13 13. West Ham 10 2 2 6 9–15 –6 8 14. Crystal Palace 10 2 2 6 7–13 –6 8 15. Burnley 10 2 2 6 10–21 –11 8 16. Southampton 10 1 4 5 6–14 –8 7 17. Cardiff City 10 1 2 7 9–23 –14 5 18. Fulham 10 1 2 7 11–28 –17 5 19. Newcastle 10 – 3 7 6–14 –8 3 20. Huddersfield Town 10 – 3 7 4–21 –17 3

Nyitókép: Alex Morton/Getty Images