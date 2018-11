Öt éve nem csinált olyat Real-játékos, mint most a 18 éves Vínicius Junior

Augusztus óta először nyert idegenben a Real Madrid, amely 4-0-ra győzött a harmadosztályú Melilla ellen a spanyol Király-kupában, így a visszavágó előtt kijelenthető, a Real ott van a legjobb 16 között.

Ez volt az első meccs Julen Lopetegui menesztése óta, és az ideiglenesen négy meccsre kinevezett edző, Santiago Solari a kezdőbe jelölte a 18 éves brazil Viníciust, aki az első csapatban eddig csak epizódszerepet kapott, a második csapatban, a Castillában viszont lődözte a gólokat.

Vinícius először volt kezdő, és igazán odatette magát, az első félidő hosszabbításában Marco Asensiót szolgálta ki egy külsős passzal,

majd Álvaro Odriozola begyötört góljánál is övé volt az utolsó előtti érintés, de ennél a támadásnál a balhátvédnek, Reguilónnak adott passzt érdemes kiemelni.

Öt idény óta ő az első Real-játékos, aki két gólpasszt is kiosztott, amikor először lépett pályára kezdőként.

Összesen nyolc kulcspassza volt, lőtt egy kapufát, kétszer szerelt, és a Marca, valamint az As is őt rakta a címlapjára, utóbbi lap egyenesen a mezőny legjobbjaként írt róla.

📰 “VINÍCIUS ASKS FOR A STEP”

“The young Brazilian was the best in the Melilla goal fest”

“Solari: ‘I’ve seen him well, he’s very young, has very clear talent’.” pic.twitter.com/iuQ8wtsqRk

— Spectating Madrid (@spectatemadrid) 2018. november 1.