Ilyet még nem láttunk: fejbe harapták a Real Madrid fiatal sztárját

Ronaldo nélkül is szárnyal a Real Madrid

A Bajnokok Ligája-címvédő Real Madrid új szerzeménye, a mindössze 18 éves Vinicius Jr. jelenleg a klub B csapatával, a Castillával készül a szezon során. Már be is mutatkozhatott a fiatalok között, és az Atlético Madrid ellen már meg is mutatta, mire képes. Jól játszott, sőt kiemelkedett a mezőnyből.

Ám nem ezért lesz benne most a hírekben, hanem azért, mert ellenfele, Tachi beleharapott. De nem is akárhol: a fején.

A két játékos a földre került, és miközben a brazil hevesen reklamált, az Atléti csapatkapitánya unortodox módszerhez nyúlt. Ehhez:

@vini11Oficial Sou Santista, mas estarei na torcida do Vinícius JR. Espero que suba para o time principal o mais rápido possível… E se prepara( corpo e mente), pois faram muito vezes isso com você…(Ele está incomodando…o cara mordeu a cabeça dele)👍 pic.twitter.com/UyDZOWX9nH — REINALDO (@PEIXONAUTASFC) 2018. szeptember 2.

A játékvezető nem látta az esetet, csak sárgát adott a harapó félnek. A meccs végül 2-2-es döntetlennel zárult.