Úgy tűnik, hogy lezárul egy korszak a Juventusnál, miután a címer után a mezt is átivariálja az olasz bajnok. A Calciomercato hozta le a jövő évi mez kiszivárgott képeti, és ha ezek valódi tervek, eltűnhet a brandet 1903 óta meghatározó zebracsík.

Az új dizájnban kiemelt szerepet kaphat a rózsazsín is, hiszen a klub anno a zebracsík megjelenéséig rózsaszínben futballozott. Azóta már visszhozták néhányszor, most viszont a csapat hazai felszerelésén is újra ott lehet.

Íme: