Piqué csitította le a Sergio Ramost szidó Barca-drukkereket

Gerard Piqué és Sergio Ramos ugyan sok nagy meccset hoztak már le egymás mellett a spanyol válogatottban, azért túlzás lenne azt mondani, hogy barátok lennének. Főleg a Barca-Real rivalizálás miatt szólogatnak be egymásnak, de az erőszakkal levert katalán függetlenségi szavazásnál is üzengettek egymásnak a sajtó keresztül.

Most azonban Piqué kelt Ramos védelmére, ráadásul a barcelonai drukkerekkel szemben.

A Barca 5-1-es győzelmével véget ért El Clásicón a katalán közönség azt kiabálta a Real Madrid csapatkapitányának, hogy „hijo de puta”, azaz anyáztak rendesen, mire Piqué felemelte a kezét és jelezte, ezt azért mégsem kellene. Sportszerű.

Piqué tells the Barca fans who were cursing Ramos to stop. I love you, @3gerardpique! 💙❤ pic.twitter.com/uQC0MhQME7

— Nadyice (@nadyice_) 2018. október 28.