Teljesen érthetetlen, miért Mohamed Szalah kapta a Puskás-díjat

– ezt írta James Milner, az egyiptomi játékos liverpooli csapattársa a Twitteren a FIFA hétfői gálája után, melyen Szalah-nak ítélték a Puskás-díjat, és ehhez igazából semmit nem kell hozzátenni, mert úgy tökéletes, ahogy van.

Congrats @MoSalah on your 7th best goal from last season winning goal of the year 😜 #Baller#Topbin#oneofmanyworldies https://t.co/OkNMlIsNLb

— James Milner (@JamesMilner) 2018. szeptember 24.