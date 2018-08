A szülinapos kislányt felköszöntő focista a nap hőse

Korábban egy másik cikkben már megemlékeztünk arról, hogy Németh Krisztián és Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas 3-0-ra győzött a Portland ellen az MLS legutóbbi játéknapján,

és mindkét magyar játékos gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A meccs utolsó gólját Németh remek kiugratása után a skót Johnny Russell szerezte, aki a lefújás után is kitett magáért. A Kansas egyik fiatal drukkere egész meccsen egy táblát tartott a kezében, amiben Russellnek üzente, hogy most ünnepli a 9. születésnapját.

A csatár kiszúrta a kislányt a lelátón, és kiment hozzá, majd egy nagy ölelés után nekiajándékozta a mezét, mire a lány örömében elsírta magát.

For 90 minutes, she held a sign that read: “Johnny Russell, it’s my 9th birthday!”

Then, this. 😭 pic.twitter.com/GRJB5nGQMX

— Sporting KC (@SportingKC) 2018. augusztus 19.