Németh Krisztián győztes meccsen tért vissza a Kansasbe

Az MLS-ben szereplő Sporting Kansas csapatának immár két magyar játékosa van, hiszen Németh Krisztián visszatért egykori klubjához, de a Los Angeles FC elleni meccset a kispadon kezdte a 29 éves támadó.

Sallói Dániel viszont kezdő volt, szerepe is volt a 2-0-s győzelemben, mert a második gól előtt az ő lövése jött ki a kapusról, a labdára rajtoló csapattársát pedig fejbe találta a védő, így büntetőt ítélt a bíró.

Németh már 2-0-nál állt be, úgyhogy a lefújáskor a pályán ünnepelhetett a többiekkel.

Nikolics Nemanja is csere volt, de a Chicago Fire csatára hiába szállt be a 61. percben, nem tudott segíteni csapatán, amely 1-0-ra kikapott a New York Red Bullstól.