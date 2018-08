Életében először lőtt gólt a United-játékos, megérte rá várni

Pénteken elkezdődött a legkiszámíthatatlanabb topbajnokság, a Premier League 2018/19-es szezonja és rögtön az a Manchester United lépett pályára, amelynek edzője, José Mourinho az elmúlt hetekben telesírta a médiát, hogy a riválisok nagybevásárlást tartottak, szemben az ő csapatával. Az ellenfél az a Leicester volt, amely tavaly is játszott a nyitómeccsen, akkor 4-3-ra kaptak ki az Arsenaltól.

Tíz év után jöhet címvédés a világ legkiszámíthatatlanabb ligájában Elképesztő összeget, 1,2 milliárd fontot (430 milliárd forint) költött játékosra a Premier League 20 csapata a 2018/19-es bajnokság pénteki rajtja előtt. Beharangozó.

Paul Pogba kapta meg a hazaiaknál a csapatkapitányi karszalagot és a világbajnok francia középpályás szerezte az idény első gólját, már a 3. percben értékesített egy tizenegyest. Innentől kezdve azonban a United volt a passzívabb csapat, a Leicester ugyanakkor nem tudott egyenlíteni az első félidőben.

Pogba gólja:

A második félidő kezdett kicsit unalmassá válni, ám a 75. percben Vardy nagy küzdelemben megszerezte a labdát, középre ívelt, Iheanacho közeli lövésére azonban bravúrral ért le De Gea. Szinte azonnal lezárhatta volna a meccset a United, ám Lukaku lövése után a labda Schmeichelről a kapu fölé pattant.

A 83. percben sikerült eldönteni a mérkőzést, ekkor Shaw kapott remek labdát Matától, amit átpörgetett védője felett és higgadtan a kapuba lőtt.

Ez volt a 23 éves angol játékos első gólja karrierje során.

Nem hagyta magát a Leicester, Vardynak pedig már a rendes játékidő végén is volt egy nagy helyzete, a 92. percben viszont szépíteni is tudott, miután egy kapufáról kipattanó labdát közelről a kapuba fejelt. Másfél perce maradt a Citynek az egyenlítésre, volt is még lehetőségük: a végén még Schmeichel is előreszaladt egy szögletnél, volt egy fejese is a kapus

A United a vártnak megfelelően kissé izzadósan, de megnyerte a nyitómeccsét. Ez volt a 18. alkalom, hogy a manchesteriek győzelemmel abszolválták az első fordulót, ami rekord a Premier League-ben.

Eredmény – Premier League, 1. forduló Manchester United – Leicester City 2-1 (1-0) Gólszerzők: Pogba (3. – 11-esből), Shaw (83.) illetve Vardy (90+2.)

Nyitókép: Michael Regan/Getty ImagesP