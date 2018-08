A korábbi magyar kapitány a Fenerbahce edzője lett

Erwin Koeman 2008-2010 között dirigálta a magyar labdarúgó-válogatottat. Ezt követően hazájában az Utrech, az FC Eindhoven, majd az RKC Waalwijk csapatát vezette. 2014-től elfogadta öccse hívását és másodedzőként csatlakozott Ronald Koeman stábjához a Southamptonnál, majd az Evertonhoz is követte a tesót. Ezúttal Philip Cocu segítője lesz a török kirakatcsapatnál, a Fenerbahcénál.

📢 Dutch assistant coach and Ronald Koeman’s brother Erwin Koeman is assigned as the assistant coach to our Professional Football Team Coach Philip Cocu.

— Fenerbahce_EN (@Fenerbahce_EN) 2018. augusztus 2.