Lelépne a Realból, de a klub nem engedi

A madridi As azt írja, hiába mondta azt Mateo Kovacic, hogy el akarja hagyni a Realt, a klubvezetés ebbe nem akar belemenni. Pedig a világbajnoki ezüstérmes horvát középpályás már a vezetőedzővel, Julen Lopeteguivel, valamint a játékostársakkal is közölte döntését, ám a klub jelezte, Kovacic nem eladó.

Pedig olyan csapatok vinnék, mint a Manchester City, az AS Roma és a Bayern München.

Az ok viszonylag egyszerű: a Real vezetése szerint nincs jelenleg olyan kaliberű játékos a piacon, mint a 24 éves középpályás. Kovacic szándéka is érthető, többet szeretne játszani, a Real Madridnál azonban sokszor csak csere, a Bajnokok Ligája döntőjében pedig nem is játszott.

Mateo Kovacic 2015-ben érkezett a Real Madridhoz, a szerződése 2021-ig szól. Eddig 109 meccsen lépett pályára a csapatban, bajnoki aranyat, három BL-t, egy spanyol Szuperkupát, két európai Szuperkupát és két klubvilágbajnoki címet nyert eddig a Reallal.

