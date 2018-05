NB I: a bajnoki hajrában sérül a versenyegyenlőség

A Videoton és a Ferencváros között elég ádáz, bírózással tarkított küzdelem zajlik a bajnoki címért, a szövetség mégsem egy időben rendezi a meccseket.

A Videoton és a Budapest Honvéd egy éve a zárófordulóban a bajnoki címet döntötték el egymás között. Akkor a Bozsik Stadionban telt ház előtt nyert a hazai csapat 2-1-re és ezzel óriási meglepetésre elhódította a bajnoki címet a sokkal esélyesebb, jelentősen nagyobb költségvetésből működő fehérváriak, vagy éppen a Ferencváros előtt.

No, ha az idei bajnoki hajrá utolsó előtti fordulójában nem is a bajnoki címre de a bronzérem megszerzéséért , így az európai kupaszereplésért fut versenyt a Honvéd, míg a Videoton ebben az évben is az aranyéremért megy.

Harc a bajnoki címért

A két csapat századik egymás elleni mérkőzése ezért hasonló izgalmakat rejt, mint a tavalyi és minden bizonnyal a felcsúti Pancho Arénában sorra kerülő meccsen is telt ház fogadja a feleket. Az eddigi 99 összecsapáson 46 kispesti és 35 fehérvári diadal mellett 18 döntetlen született, de ennél a statisztikánál tán beszédesebb, hogy szeptemberben Felcsúton 1-1-es döntetlen, a második bajnoki körben a Bozsik Stadionban 4-1-es Videoton sikerrel zárult a két alakulat összecsapása.

Annak ellenére, hogy a Videoton és a Ferencváros között elég ádáz, bírózással tarkított küzdelem zajlik a bajnoki címért, furcsa mód nem egy időpontban kezdődik a két ellenlábas mérkőzése.

A Fradinál visszafogottabban még nem bírózott klub Érdekes módját választotta a Ferencváros futballcsapata annak, hogy a bírói ítéletek ellen felszólaljon.

Akárhogy is nézzük, ezzel az MLSZ nem gondoskodott a versenyegyenlőségről, nem módosította a 32. forduló előzetesen megadott menetrendjét.

A vasárnap este 19,30 kor kezdődő meccsen a Videoton ugyanis már tisztában lesz azzal milyen eredményt kell elérjen a Honvéd ellen, lévén a Fradi két órával hamarabb, 17,30-kor fogadja a kiesés ellen menekülő Diósgyőrt.

Ha az FTC vereséget szenvedne, a Videoton akár ki is kaphat, mert már bajnokként lépne pályára a Honvéd ellen, lévén akkor megmaradna a két csapat közti jelenlegi hárompontos különbség, de a székesfehérváriak a kettővel több győzelmük miatt utolérhetetlenek lennének.

Ugyanezen okból, ha a a Fradi nyer és a Videoton is, akkor is bajnok a fehérvári csapat, az utolsó forduló eredményétől függetlenül,

de ha a a Fradi és a Videoton is döntetlent ér el, akkor is bajnok Nikolics együttese.

A Fradinak csak akkor van esélye a bajnoki ünneplés eltolására, ha miközben pontot, pontokat szerez, a Vidi vereséget szenved.

Európában minden normális országban a bajnoki serlegről, vagy a kieső helyekről döntő utolsó körös mérkőzéseket egy időben rendezik. Nálunk úgy látszik nem, pedig illene, korrektebb lenne. Még a televíziós közvetítést is feldobta volna, ha körkapcsolás jelleggel adják egyszerre a Videoton-Honvéd és a Fradi-DVTK mérkőzéseket.

És hogy áll a bronzért folyó verseny?

A bronzra hajtók és a kiesés ellen küzdők találkozóival nincs ilyen probléma, mindannyian vasárnap 17 órakor lépnek pályára. Közülük

a jelenleg negyedik Debrecen a szerdai Magyar Kupa döntőben vesztes Puskás Akadémiát látja vendégül,

míg a története tizedik MK-elsőségét ünneplő, ötödik Újpest a Mezőkövesdhez utazik, amely ha nyer egy évvel meghosszabbítja első osztályú tagságát.

A dobogóra még ugyancsak esélyes Paks az utolsó előtti Balmazújvárost fogadja. A tolnaiak a legutóbbi két bajnokijukat elveszítették, ezért a legnehezebb helyzetben vannak a harmadik hely megszerzéséért folytatott harcban.

A kiesés elkerüléséért is megy a harc

A Balmazújváros az elmúlt fordulóban 4-0-ra kiütötte otthon a Debrecent, így jó formában utazhat a Paks otthonába.

A sereghajtó Vasas a Haladást fogadja, a szombathelyiek ha nyernek a Szusza Ferenc Stadionban, akkor biztosan bennmaradnak, míg az angyalföldiek ezzel szinte reménytelen helyzetbe kerülnének, sőt, ha a Diósgyőr győzne az Üllői úton, ki is esnének.