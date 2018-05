Mi a közös Bardhiban, Messiben és Ronaldinhóban?

Rendkívül illusztris társaság tagja lett Enis Bardhi, a Levante labdarúgója. A 2017 nyarán Újpestről igazolt támadó ugyanis első spanyol élvonalbeli idényében

ötször is betalált az ellenfelek kapujába szabadrúgásból.

Ennél többre csak Lionel Messi volt képes, az argentin klasszisnak hat pontrúgásból szerzett gólja van, de a statisztikákkal foglalkozó szakoldal, az Opta adatai szerint is ritkaság az ilyen teljesítmény. Az adatok szerint a 2004-2005-ös kiírás óta mindössze öt ilyen futballista akad.

5 – Last 5 players with 5+ direct free-kick goals in a single La Liga season:

1 – Marcos Assunção (5/49 en 04/05)

2 – Mariano Pernía (5/24 05/06)

3 – Ronaldinho (6/49 en 06/07)

4 – Lionel Messi (6/48 en 17/18)

5 – ENIS BARDHI (5/16 en 17/18).

Specialist.

— OptaJose (@OptaJose) 2018. május 7.