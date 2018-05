Heynckes: A Real ezt megköszönheti Navasnak

Kedden a Real Madrid 2-2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján és mivel a németországi első meccset 2-1-re nyerte meg a címvédő, így zsinórban harmadszor is bejutott a sorozat döntőjébe. Már foglalkoztunk azzal, mekkora hibákat követett el a két mérkőzésen a Bayern és azzal is, hogy tizenegyesek maradtak el német oldalon. Most pedig nézzük, hogyan látták a főszereplők a párharcot.

Túl sokat szenvedtünk, de összességében szépen jutottunk tovább. Három nagy csapatot búcsúztattunk egymás után: a PSG-t, a Juventust és most a Bayernt. Óhatatlan, hogy voltak szenvedősebb periódusaink. Örülök Karimnak, mindig keményen dolgozik, megérdemelte ezt a duplát. Keylor pedig fantasztikus volt, óriási védései voltak a második félidőben

– mondta a sajtótájékoztatón Zinedine Zidane, a Real Madrid francia vezetőedzője.

A meccs összefoglalója:

A túloldalon Jupp Heynckes is Keylor Navast dicsérte, akit bár mindig rengeteg kritika ér, de most a meccs emberének bizonyult fontos hárításaival. Összesen 22-szer lőtt kapura a Bayern, ebből 10 a kaput is eltalálta, de csak két gólt sikerült szerezniük.

Ha a két mérkőzést nézzük, akkor mi voltunk a jobb csapat. Gyönyörű, világklasszis focival rukkoltunk elő. Domináltunk végig, megköszönhetik Navasnak, hogy ilyen látványos teljesítményt nyújtott. Ez a döntetlen vereséggel ér fel a számunkra

– vélekedett Heynckes, aki nem hozta szóba a játékvezetőt.

David Alaba, a müncheniek védője a Kickernek már beszélt az elmaradt tizenegyesről, szerinte egyértelmű volt, hogy Marcelo kezezett a tizenhatoson belül.

Egyértelmű tizenegyes volt, de nem foglalkoztunk vele. Egyszerűen annyi hibát csináltunk a két mérkőzésen, hogy nincs okunk a játékvezetőt okolni.

Eredmény – Bajnokok Ligája-elődöntő, visszavágó Real Madrid (spanyol)-Bayern München (német) 2-2 (1-1)

gólszerzők: Benzema (11., 46.), illetve Kimmich (3.), James Rodríguez (63.) Továbbjutott: a Real Madrid, 4-3-as összesítéssel A madridi csapat a május 26-i, kijevi döntőben az FC Liverpoollal vagy az AS Romával csap majd össze.

