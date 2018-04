Nincs nagyobb király a szökőkútban fürdőző Roma-elnöknél

Ismerve az olasz emberek habitusát, el tudjuk képzelni, micsoda éjszakájuk lehetett a Roma-drukkereknek, akik csodát láthattak a Stadio Olimpicóban, hiszen csapatuk 1-4-ről indulva ejtette ki a Lionel Messivel, Luis Suárezzel, Andrés Iniestával felálló Barcelonát.

A Roma elnöke, James Pallotta is a szurkolókkal ünnepelt, és a hangulatot fokozandó a Piazza del Popolo egyik szökőkútjában csinált egy hátrabukfencet a szurkolók nagy örömére.

UNBELIEVABLE! Roma president Pallotta throwing himself in the fountain surrounded by fans! pic.twitter.com/tqSnehrMbp

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2018. április 10.