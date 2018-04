Világszenzáció, kiesett a Barcelona a BL-ből

Rómában, a Stadio Olimpicóban tartották az AS Roma-FC Barcelona Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját. Az első meccset 4-1-re nyerte a Barca, így joggal gondolhattuk, hogy lefutott a párharc.

Óriásit tévedtünk. A hatodik percben már jött is Edin Dzeko, és megszerezte a vezetést a hazai csapat. Az első félidőben több komoly helyzetet is kialakított a Roma, de a következő gólig a második félidőig kellett várni, akkor a rutinos Daniele de Rossi talált be büntetőből.

A közönség pokoli hangulatot teremtett, a meccset uralta az olasz csapat, a Barcelonát valósággal megfojtották, a katalánok csak árnyékai voltak önmaguknak. A harmadik, továbbjutást érő gól annak rendje és módja szerint érkezett is, a 82. percben egy szögletszituációt követően Konstantinosz Manolasz fejelt a hálóba.

Az utolsó 10 percet iszonyatosan megnyomta a spanyol bajnokságot vezető katalán csapat, de mindhiába, óriási meglepetésre, de teljesen megérdemelten az AS Roma jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe.

Manchesterben is nyert a Liverpool

Hiába nyomta végig a visszavágó első félidejét a Manchester City, a 3-0-ás előnyben lévő Liverpool végig nagyon tudatosan és fegyelmezetten játszott. Ez akkor is igaz, ha rögtön a második percben gólt kaptak, miután Gabriel Jesus 16 méterről egy mesteri akció végén előnybe juttatta Pep Guardiola csapatát.

A liverpooli védelem onnantól viszont állta a sarat, a második játékrészben pedig elfogyott a City lendülete, és fordítottak Jürgen Kloppék: először az 56. percben az aranylabda-várományos Mohamed Szalah érkezett, majd a 77. percben Roberto Firmino biztosította be a továbbjutást csapatának.

Liverpoolnak sikerült megtörnie az átkot, és 10 év után jut ismét a Bajnokok Ligájának elődöntőjébe.