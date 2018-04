Ezen a bírói tévedésen múlt a Manchester City továbbjutása?

Ettől a videótól akkor is libabőrös lesz, ha nem a Romának drukkolt az este

Ami összejött a Romának, az nem sikerült a Manchester Citynek, amely a Liverpoolban összeszedett hátrányát nem tudta ledolgozni, sőt végül kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól.

Pedig a City nagyon hamar gólt szerzett a visszavágón,

Gabriel Jesus révén már a 2. percben sikerült lefaragni egyet a háromgólos hátrányból.

Lehetett volna a félidőben akár 2-0 is az állás, mivel szerzett még egy gólt a hazai csapat, de ezt a spanyol Mateu Lahoz játékvezető nem adta meg.

Történt, hogy Kevin De Bruyne ívelését Loris Karius kiütötte, James Milner combjáról azonban saját kapuja felé pattant a labda, amit Leroy Sané pöckölt a Pool kapujába.

Az asszisztens lest jelzett, de neki is, valamint a játékvezetőnek is figyelembe kellett volna vennie, hogy ellenféltől érkezett a labda,

márpedig ilyen esetben nincs les.

Ez az egyik legnehezebben megfogható szabály a futballban, hiszen nem mindig lehet eldönteni egy-egy labdaérintésről, hogy mennyire volt tudatos, de a visszajátszás alapján Milner meg akarta játszania a labdát, csak éppen rosszul találta el, így jutott el Sanéhoz.

Josep Guardiola, a City edzője nehezen viselte az ítéletet, az első félidőben reklamált is egy sort Lahoznál, aki felküldte őt a lelátóra, így a második félidőből onnan figyelhette Guardiola, ahogy a Pool fordít, a City pedig elbúcsúzik a sorozattól.

Azt azért tegyük hozzá, nincs garancia arra, hogy ha 2-0-val fordulnak a csapatok, akkor a City be tudja darálni a Liverpoolt, de ettől még tény, hogy David Silváékat nagyon rosszul érintette ez a bírói tévedés.

Nyitókép: Anthony Devlin / AFP