Újra gyászol Firenze, meghalt a sikeredző

Végre kezdtek megnyugodni Firenzében, miután Davide Astori tragikus hirtelenséggel elhunyt, miután váratlanul leállt a szívverése.

A Fiorentina szurkolói talán még most sem heverték ki a március eleji tragédiát, erre pénteken jött a következő: 71 éves korában, súlyos és hosszú betegség után meghalt a milánói születésű Emiliano Mondonico. Számunkra talán nem mond sokat ez a név, de Firenzében annál inkább: 2004-ben vele jutott vissza az élvonalba a Fiorentina.

Mondonico a Cremonesében töltötte játékospályafutása nagy részét, ahol nem ért el sikereket, csakhogy edzőként azonban 1993-ban a Torinóval megnyerte az Olasz Kupát, majd az UEFA Kupában is csak a döntőben maradt alul csapatával.

A szintén torinói klub, a Juventus már reagált is: Massimiliano Allegri megjegyezte, egy futball iránt szenvedélyes férfi távozott.

🎙 @OfficialAllegri: “My first thoughts go out to the victims of the recent incident in Livorno, and also to Emiliano Mondonico, a passionate football man.”#JuveMilan

— JuventusFC (@juventusfcen) 2018. március 30.