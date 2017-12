Messi cipő nélkül adott gólpasszt és öt rekordot döntött meg

Izgalmas meccsnek indult, de a vége nagyon sima lett, a Barcelona 3-0-ra verte a Real Madridot a spanyol bajnokság mindenkori csúcsrangadóján.

Minden Real-Barca meccs előtt szembeállítják egymással a két ötszörös aranylabdást, Cristiano Ronaldót és Lionel Messit, és most egyértelműen a Barca sztárja nyerte a párharcot, hiszen egy gólt szerzett, egy másikat pedig előkészített, annak ellenére, hogy Zinedine Zidane, a Real edzője Mateo Kovacicot azzal a feladattal bízta meg, hogy figyeljen Messire.

A Squawka statisztikái alapján a katalánok tízese 88 százalékos pontossággal passzolt, és kilenc helyzetet alakított ki.

Lionel Messi’s game by numbers vs. Real Madrid: 88% pass accuracy

9 chances created

6 take-ons completed

1 goal

1 assist Running the show. pic.twitter.com/JQjtogO0Ke — Squawka Football (@Squawka) 2017. december 23.

A Barcelona harmadik góljánál Messi előbb bravúrosan mentett meg egy labdát, majd simán elhúzott Marcelo mellett, és bár közben elhagyta az egyik stoplisát, így is precízen készítette elő a helyzetet Aleix Vidalnak. Valahol szimbolikus volt az is, hogy Messi Ronaldo mellett adta be a labdát a gól előtt.

Messi and his two dogs pic.twitter.com/XzO5yq6F0P — Messi World (@MessiWorId) 2017. december 23.

Ez volt a 200. gólpassza a Barcában, és a 14. assziszt, amit a Real elleni rangadókon adott, utóbbi rekordnak számít.

A büntetőből szerzett góllal már 25-nél jár az El Clásicokon, amivel tovább javította saját csúcsát, és nála többet, szám szerint 17-et, senki nem lőtt a Realnak a bajnokságban.

A madridiak otthonában, a Santiago Bernabéuban elért gólok tekintetében is ő a csúcstartó 15-tel a Real-Barca meccseken.

Messi már 526 gólnál tart a Barcában, ezzel megelőzte a Bayern legendás csatárát, Gerd Müllert és az öt nagy topligában ő áll a rangsor élén.

És ő lett az első játékos, aki egymás utáni tíz idényben jutott el legalább 15 gólig a spanyol bajnokságban.

Még idevehetjük azt is, hogy a 2017-es évben a Barcában 50, a válogatottat is beleszámolva 54 gólt szerzett, utóbbival megelőzte az egyaránt 53-ig jutó Robert Lewandowskit, Edinson Cavanit és Ronaldót. Nem volt rossz éve, na.

Kiemelt fotó: CURTO DE LA TORRE / AFP