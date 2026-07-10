A Balaton alacsony vízállása miatt módosítani kell a Kékszalag útvonalát

A Balaton szokatlanul alacsony vízállása miatt 1600 méterrel keletebbre helyezi az 58. Kékszalagon a keszthelyi bóját a rendező Magyar Vitorlás Szövetség, derül ki a 24.hu-nak is eljuttatott közleményből.

A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét.

A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv mindössze 3200 méterrel rövidül, cserébe a verseny a vitorlásközösség számára a lehető legszélesebb körben nyitott marad.

Jelenleg mindössze 66 centiméter a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centimétert is apadhat. Az 55 centiméteres várható átlagos vízállás 60 centiméterrel kevesebb az ideálisnál, és 40 centiméterrel marad el a tavalyi értéktől.

A rendezőség a Keszthelyi-öböl adottságait megvizsgálva megállapította, hogy az eredeti bójapozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centiméteres vízmélység várható, ez pedig a Kékszalag mezőnyének legalább 10 százaléka számára lehetetlenné tenné az indulást. A modern katamaránokat az állítható uszonyuk miatt a probléma kevésbé érinti, de a klasszikus és a nagy tőkesúlyos hajók számára a 240 centiméteres vízmélység garantálása a teljes útvonalon alapfeltétele a biztonságos versenyzésnek.

Az eredeti bójapozíciónál a vízmélység alacsonyabb lett volna, mint az ötven éven át rekordtartó Nemere II. 220 centiméteres merülése, azaz lehetetlenné tette volna a történelmi hajók jelentős részének a részvételét

– mondta Verebély Tibor versenyrendező a pálya módosítása kapcsán.

A biztonságos hajózás és a tájékozódás megkönnyítése érdekében a módosított keszthelyi bóján túl két új, navigációt segítő irányjelzőt is kihelyez a rendezőség Balatongyöröknél, amelyek egyértelműen mutatják majd a sekély és a mély víz határát a mezőny számára.

Az extrém alacsony vízállás ugyanakkor a Balaton vízminőségének és ökológiai egyensúlyának megóvására is ráirányítja a figyelmet. A Magyar Vitorlás Szövetség szorosan együttműködik a Balatoni Limnológiai Intézettel a tó védelmében. Az intézet ajánlásainak megfelelően a szövetség arra kéri a hajósokat, hogy aktívan járuljanak hozzá a környezet tehermentesítéséhez, amelynek egyik leghatékonyabb eszköze a környezetbarát anyagok használata a hagyományos vegyszerek helyett.

A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről.