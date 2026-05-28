A képviselők hétfőn már vitáznak fizetésük csökkentéséről

Jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. Forsthoffer Ágnes házelnök az MTI-nek a házbizottság ülése után azt mondta: a napirend előtti felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések, kérdések után napirenden lesz az Országgyűlésről szóló törvény módosítása, amely Magyar Péter miniszterelnök korábbi bejelentésének megfelelően drasztikusan csökkentené a parlamenti képviselők fizetését (tiszteletdíját), az Országgyűlés működési költségeit.

A Tisza Párt politikusa azt mondta: az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatnák meg. Forsthoffer Ágnes a házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott: jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A testület ülésén a sajtónyilvánosság parlamenti rendjéről is tárgyaltak. Az erre vonatkozó indítványt a házelnök nyújtotta be múlt héten, most egy bizottsági állásfoglalásban rögzítették a fontos pontokat.

A részletszabályokat a házelnök fogja kidolgozni. Forsthoffer Ágnes felülvizsgálja a páholyok használatát, miután a Fidesz jelezte: szeretnék, ha a mögöttük található páholyokban nem a kormánypárthoz kötődő szakértők ülnének.

A Tisza Párt törvénymódosító javaslatát vélhetően azért a házaszabálytól eltérően tárgyalják, mert a kormánypárt júliustól már az új szabályokat alkalmazná. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán azt közölte, hogy a KDNP-vel együtt támogatnak minden olyan költségcsökkentést, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár a képviselői munka ellehetetlenítésével, minőségének romlásával, ezért a Tisza Párt javaslatát meg fogják szavazni.