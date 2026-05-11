Tóth Krisztián: A magyar sport nem tud azzal veszíteni, ha én vagyok az elnök

Egységet kíván teremteni a magyar dzsúdós társadalomban Tóth Krisztián, akit vasárnap megválasztottak a szövetség (MJSZ) elnökévé. A tokiói olimpia bronzérmese azzal kezdte nyilatkozatát az MTI-nek, hogy folyamatosan elemezte az új helyzetet abból a szempontból, kompetens-e az elnöki tisztségre.

Sokan támadtak azzal, hogy túl fiatal vagyok ehhez a pozícióhoz, de úgy érzem, hogy szakemberként meg tudom állni a helyemet, és érzem magamban az erőt

– mondta a 32 éves klasszis.

Tiszta és őszinte, erre van most szükség

„Igyekszem majd a lehető leghamarabb akklimatizálódni ahhoz, hogy sportvezetőként is megálljam a helyem. Az egész onnan indult, hogy egy ljubljanai versenyen Tóth László akkori elnök, az európai szövetség vezetője megemlítette, látja bennem azt a potenciált, hogy megfelelő utódja lennék az MJSZ élén, és jó ötlet, ha egy szakember képviseli a szövetséget. Napokig gondolkodtam, sok emberrel egyeztettem, onnantól pedig ment minden a maga útján.

Szerintem a magyar sport nem tud azzal veszíteni, ha én vagyok az elnök,

mert tisztának, őszintének és jó szakembernek tartom magam, és erre most nagy szüksége van a szövetségnek. Olyan elnökséget próbáltam összerakni, amelyben megvan az a tapasztalat, ami nálam még talán hiányzik” – folytatta.

Meg kell erősíteni az utánpótlást

Tóth Krisztán kifejtette, nem egy emberként, hanem csapatként akarja az elnökséggel együtt képviselni a magyar dzsúdót.

„Igyekszem ellensúlyként bekerülni a rendszerbe azokkal az emberekkel szemben, akik nem a sportból jöttek. Fő céljaim közé tartozik az utánpótlás megerősítése és az, hogy a lehető legtöbb embert tudjuk kiküldeni a 2028-as olimpiára. Ez a szerepkör egy teljesen más műfaj, mint szembeszállni valakivel a tatamin. Azért is örülök, hogy a szavazáson egy körben sikerült nyernem, mert ez azt jelenti, hogy a dzsúdós társadalomnak szüksége van az egységre, ami most létre is jött” – jelentette ki a vb- és Eb-ezüstérmes sportember.

A versenyzői korszaknak hamarosan vége

Az MTK korábbi versenyzője közölte, egy köztes időszakot követően biztosan befejezi a versenysportot.

„Sokat gondolkodtam a folytatáson, nem tudtam, hogy megválasztanak-e ma, vagy nyitva hagyhatom ezt a kérdést, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklus vagy ne. De most elfogadtam, hogy ennek a korszaknak vége, és egy másik munkakörben támogatom tovább a sportágat. Kedvező helyzetben vagyok olyan szempontból, hogy a nemzetközi és az európai szövetség központja is Budapesten van, elődöm pedig az EJU vezetője, így optimális támogatási rendszert tudunk biztosítani a magyar dzsúdónak” – utalt arra, hogy a 28 év után távozó Tóth László tisztségét vette át, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője volt, és a továbbiakban az EJU elnöki teendőire koncentrál.