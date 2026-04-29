Nagyon távol került a Szeged a Final Fourtól

A hazaiak keretéből Bodó Richárd és Lazar Kukic, a vendégektől Manuel Zehnder és Sebastian Barthold hiányzott. A Szeged a hetedik perc elején vezetett utoljára (3-2), azt követően jó néhány hibát elkövetett, amelyeket kihasználva a német bajnoki listavezető egy 8-2-es sorozattal 10-5-re ellépett.

Michael Apelgren vezetőedző nem kért időt, de csapata enélkül is kijött a hullámvölgyből és Fazekas Máté, illetve Mario Sostaric irányításával 6-1-es szériát produkált, és ezzel egyenlített. Az első félidő utolsó gólját a hazaiak lőtték büntetőből, de a Magdeburg 15-14-es előnyben volt a szünetben.

Fokozatosan ellépett a címvédő

A Mikler Roland helyére beállt Tobias Thulin bravúros védései ellenére 4-1-es sorozattal rukkolt elő a BL-címvédő a második felvonás elején, de a szegediek szinte mindig igyekeztek felvenni ellenfelük rohanós stílusát és a kapott gólok, vagy labdaszerzések után villámgyorsan befejezni az ellentámadásaikat.

A 37. percben ismét három góllal vezettek a vendégek, majd ezt megduplázták egy 5-1-es sorozattal. Mikler visszatért a kapuba, de ő sem tudta megakadályozni csapata sima vereségét, amellyel szinte biztosan eldőlt a párharc.

Öt büntetőt is kihagyott a Szeged

A németek annak ellenére győztek hét góllal, hogy mindkét csapatnak 48 kapura lövése volt. A szegediek öt büntetőt is elhibáztak. Mario Sostaric kilenc, Borut Mackovsek hét, Janus Dadi Smárason öt góllal, Mikler Roland négy, Tobias Thulin öt védéssel zárt.

A túloldalon Albin Lagergren és Gisli Kristjansson hét-hét, Felix Claar hat találattal, Sergey Hernandez tizenegy, Matej Mandic egy védéssel vette ki részét a sikerből. A két csapat hetedszer találkozott egymással, egy szegedi siker mellett hatodszor győzött a Magdeburg.

Appelgren szerint túlzó a különbség

„A Magdeburg megérdemelte a győzelmet, de a hétgólos különbséget túlzásnak tartom. Nagyot küzdöttek, és jelentős előnyre tettek szert. Mi is küzdöttünk, erre büszke vagyok, de talán a végére kissé elfáradtunk” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Michael Apelgren. A Szeged szakvezetője hozzátette: mindenki tudja, hogy ebben a párharcban a Magdeburg a nagyobb csapat, a szegediek nem nyerhetnek, ha kihagyják a tiszta dobásokat és a büntetőket.

A visszavágót május 7-én rendezik.