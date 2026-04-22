Lindsey Vonn a hatodik műtétére vár, de már azt tervezgeti, mikor síel újra

A 41 éves Vonn keresztszalag-szakadása ellenére elindult a milánói–cortinai téli olimpián, de a női lesiklás során hatalmasat bukott, és súlyos sérüléseket szenvedett, helikopterrel szállították kórházba. Később kiderült, hogy az olimpiai bajnoknak eltört a sípcsontja, elszakadt a belső oldalszalagja, súlyosan sérült a térdében a meniszkusz, valamint zúzódott, részlegesen ficamodott a válla is, és négy napon belül háromszor is meg kellett műteni. Aztán hazatérése után egy hatórás műtéttel rakták össze a sípcsontját, utólag pedig az is kiderült, még az amputáció lehetősége is felmerült.

Mindezek ellenére esze ágában sincs felhagynia síeléssel.

A 41 éves sztár erről a People magazinnak elmondta, hogy mindenképp vissza fog állni a lécekre, ugyanakkor az nem egyértelmű, hogy versenysportolóként, vagy csupán hobbiból. „Akár a versenypályán, akár nem, de mindenképpen újra meg fogom tenni” – fogalmazott Vonn.

Az olimpiai bukása óta már öt műtétnél tart, a hatodik operáció előtt hosszabb nyári vakációt tervez, amelynek során búvárkodni és kite-szörfözni szeretne, mert mint mondta, nem csak a síelés okoz örömöt a számára.