Szívbemarkoló: Lindsey Vonn elindult szakadt térdszalaggal, de hatalmasat bukott

Vonn 2019-ben vonult vissza elsősorban azért, mert a fájó jobb térde annyi és olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy már nem bírta a sport okozta stresszt. Térdprotézist kapott, ám amikor évekkel később ismét lécre állt, azt tapasztalta, hogy van még keresnivalója akár versenyszinten is.

A 41 éves sportoló egyértelmű esélyesként várta volna a versenyt, mivel ebben az idényben nyolc viadalon indult, abból hétszer dobogóra állhatott, kétszer győzött, de negyediknél egyszer sem szerepelt rosszabbul a világkupában.

Ezek után jött a múlt pénteki, crans-montanai bukás, amely során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja. Ennek ellenére nem adta fel, teljesítette az edzést is, azonban a vasárnapi versenyen már a pálya felső részén nagyot esett, és nem is tudott felállni, úgy kellett helikopterrel kórházba vinni.

Talán az a szerencséje, hogy nem érte el a 130 km/órás sebességet…

A győzelmet végül honfitársnője, Breezy Johnson szerezte meg, aki 1:36.10 perc alatt teljesítette a távot, mögötte a német Emma Aicher lett az ezüst- és Sofia Goggia a bronzérmes.

Téli olimpia, alpesisí, női lesiklás 1. Breezy Johnson (Egyesült Államok) 1:36.10 perc

2. Emma Aicher (Németország) 1:36.14

3. Sofia Goggia (Olaszország) 1:36.69