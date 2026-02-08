balesetbukáslesikláslindsey vonn
Szívbemarkoló: Lindsey Vonn elindult szakadt térdszalaggal, de hatalmasat bukott

US' Lindsey Vonn takes part of an official training for the women's downhill event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d’Ampezzo on February 7, 2026.
François-Xavier MARIT / AFP
Lindsey Vonn kockáztatott, nem jött be neki.
2026. 02. 08. 12:17
Sokan őrültségnek tartották, és nekik lett igazuk: Lindsey Vonn azok után, hogy múlt pénteken nagyot bukott, és elszakadt az elülső keresztszalagja, elindult az olimpián női lesiklásban, de a pálya felső szakaszán ismét hatalmasat esett, és fel sem tudott kelni a pályáról.

Vonn 2019-ben vonult vissza elsősorban azért, mert a fájó jobb térde annyi és olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy már nem bírta a sport okozta stresszt. Térdprotézist kapott, ám amikor évekkel később ismét lécre állt, azt tapasztalta, hogy van még keresnivalója akár versenyszinten is.

A giant screen shows US' Lindsey Vonn crashing as she competes in the women's downhill event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d’Ampezzo on February 8, 2026.
Tiziana FABI / AFP Lindsey Vonn bukása óriáskivetítőn

A 41 éves sportoló egyértelmű esélyesként várta volna a versenyt, mivel ebben az idényben nyolc viadalon indult, abból hétszer dobogóra állhatott, kétszer győzött, de negyediknél egyszer sem szerepelt rosszabbul a világkupában.

Ezek után jött a múlt pénteki, crans-montanai bukás, amely során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja. Ennek ellenére nem adta fel, teljesítette az edzést is, azonban a vasárnapi versenyen már a pálya felső részén nagyot esett, és nem is tudott felállni, úgy kellett helikopterrel kórházba vinni.

US' Lindsey Vonn is transported by helicopter after crashing in the women's downhill event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d’Ampezzo on February 8, 2026.Marco BERTORELLO / AFP
Marco BERTORELLO / AFP Lindsey Vonnt helikopterrel vitték kórházba

Talán az a szerencséje, hogy nem érte el a 130 km/órás sebességet…

A győzelmet végül honfitársnője, Breezy Johnson szerezte meg, aki 1:36.10 perc alatt teljesítette a távot, mögötte a német Emma Aicher lett az ezüst- és Sofia Goggia a bronzérmes.

Téli olimpia, alpesisí, női lesiklás

1. Breezy Johnson (Egyesült Államok) 1:36.10 perc
2. Emma Aicher (Németország) 1:36.14
3. Sofia Goggia (Olaszország) 1:36.69

Kapcsolódó
Attól lett legenda, ami a vesztét is okozta
Lindsey Vonn sosem ismert félelmet, mindig a határon síelt, ettől lett annyira sikeres, de ugyanez a mentalitás okozta a sérüléseit is. Pedig ha nincs a sok kihagyás, még teljesebb lehetett volna az érmekben így is gazdag pályafutása.

