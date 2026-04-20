Még a dobogót is megcsípheti a szezonhajrára feltámadó Juve

2026. 04. 20. 03:33
A Juventus hazai pályán 2-0-ra nyert a Bologna ellen vasárnap este az olasz labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában.

A torinóiak nem sokáig teketóriáztak, már a második percben vezetést szereztek és elég meggyőzően játszottak az első félidőben, amikor is tíz alkalommal vették célba a bolognai kaput, kidolgoztak két nagy helyzetet, miközben a riválisnak nem sok teret engedtek. Aztán, miután Khéphren Thuram megduplázta a hazai előnyt az 57. percben, fokozatosan vett vissza a tempóból a Juve, de a győzelme így sem forgott veszélyben.

Már hét bajnoki óta veretlen a csapat, ezek közül ráadásul öt meccset megnyert – ebben az időszakban a legtöbb pontot szerezte a mezőnyből. 

Az összefoglaló:

Sikerével a negyedik, Bajnokok Ligája-indulást érő helyen áll Luciano Spalletti csapata, és öt pont az előnye az ötödik Comóval szemben. Így akár előrefelé is tekintgethet a Juventus, a vasárnap szintén győztes AC Milan, valamint a Laziótól vereséget szenvedő Napoli is három ponttal van a torinóiak előtt.

Az Internazionale előnye üldözőivel szemben 12 pont, és már csak öt forduló van hátra.

Serie A, 33. forduló

Juventus-Bologna 2-0 (1-0)

Pisa-Genoa 1-2 (1-1)

Cremonese-Torino 0-0

Hellas Verona-AC Milan 0-1 (0-1)

