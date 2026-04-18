sportkerékpársportvalter attila
Sport

Valter Attila: Kiégtem, mindent megkérdőjeleztem, de rájöttem, hogy nem hiányzik semmi

Valter Attila országútikerékpár-versenyző, a 2020-as Tour de Hongrie győztese, a 2024-es párizsi Olimpia országúti kerékpár versenyének 4. helyezettje (k) a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) válogatottja új mezének bemutatóján Budapesten, Normafa Park Látogatóközpontnál 2025. szeptember 21-én.
Koszticsák Szilárd / MTI
admin Futó Csaba
2026. 04. 18. 03:33
Valter Attila 38. helyen ért célba a Brabantse Pijl belga országúti egynapos kerékpárversenyen. A Bahrain-Victoriousban az olimpiai negyedik helyezett bringását még a rajt előtt az Eurosport helyszíni stábja faggatta, és megkérdezték tőle, mi hiányzott ahhoz, hogy jól érezze magát és jöjjenek az eredmények.

A mentális rész. Kiégtem a kerékpározásban. Fáradt voltam. Túl sokat foglalkoztam a fogyással, azzal, hogy jó legyek. Hogy elég jó vagyok-e és egy ponton már mindent megkérdőjelezel… Pont ezt történt velem, egyfajta karrierközepi, életközepi válság. Nem tudom… A kerékpárosoknál talán ez korábban jön és én határozottan benne voltam ebben

– felelte az Eurosportnak a 27 éves Valter, aki erre a szezonra váltott csapatot.

Azzal folytatta, hogy a teste jelzéseket küldött neki. Azokon a napokon is, amikor megpróbált mindent a legjobban csinálni, akkor is korlátozva érezte magát. Arra számított, hogy hamarabb visszajön ebből a mélypontból.

Megkérdezték arról, miben tudott változtatni, amire azt felelte, hogy sok mindent kipróbált, és az volt a legjobb megoldás, hogy már nem erőlteti túl a dolgokat.

Szép karrierem van, büszke vagyok magamra. Van egy nagyszerű, támogató családom, sok jó barátom, és amikor mindig a fejlődésre koncentrálsz, akkor mindig úgy érzed, hogy hiányzik valami. Szóval rá kellett jönnöm, hogy nem hiányzik semmi. Megvan mindenem, ami boldoggá tesz. Most erre koncentrálok és úgy érzem, a bringa napról napra gyorsabb

– nyilatkozta és megjegyezte, nagyon boldog, hogy van egy magyar csapattársa Feldhoffer Bálint személyében.

Ajánlott videó

Nehéz úgy dinasztiát építeni Liverpoolban, ha hiányzik a stabil alapjáték

Friss

Népszerű

Összes
Fordított a Tisza Nyírbátorban, újraindulhat a fideszes Simon Miklós 18 éve jegelt büntetőügye
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik