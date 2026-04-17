Megdobatta csapattársait a magyar válogatott kézis

A két magyar válogatott játékost foglalkoztató Elverum HB házigazdaként 30-26-ra nyert a Fjellhammer ellen a norvég férfi kézilabda-bajnokság negyeddöntőjének csütörtöki, első mérkőzésén.

A liga honlapja szerint

a házi gólkirály Lukács Péter egy találattal és nyolc gólpasszal, Máthé Dominik pedig két góllal és egy gólpasszal járult hozzá az alapszakasz-győztes Elverum sikeréhez.

Hanusz Egonnak két gólja volt a Cesson-Rennes-ben, amely 30-22-re nyert az USDK Dunkerque otthonában a francia élvonalban. Csapattársa, Szeitl Erik, illetve a hazaiaknál Szűcs Bence ezúttal nem talált a hálóba.