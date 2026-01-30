Máris megvan, ki veszi át nyáron a Fradi kézilabdacsapatát

Az FTC csütörtökön közölte hivatalos honlapján, hogy a szezon végén, négy évnyi közös munka után távozik vezetőedzője, Pásztor István. Sokáig azonban nem kellett várnia a szurkolóknak, hogy megtudják, Kilvinger érkezik a helyére, mert péntek reggel már be is jelentette a Fradi.

Nagyon örültem a megkeresésnek, már az első találkozó és megbeszélés is abszolút pozitív hangulatú volt. Mindig az motivál, hogy olyan közegben dolgozhassak, ahol van lehetőség a gondolkozásra, az építkezésre, valamint a fejlődésre, és azt látom, hogy ez az FTC-nél maximálisan adott. Olyan közös szemléletet és napi munkát szeretnék majd kialakítani, amellyel folyamatosan fejlődünk a srácokkal együtt, mind szakmailag, mind emberileg

– mondta a Fradi.hu-nak Kilvinger Bálint.

A Győr jelenlegi edzője korán felhagyott aktív karrierjével, 2014/2015-ben már az NB I-es Komlót irányította, hét év alatt pedig nemzetközi szereplésig jutott a csapattal. Az akkor másodosztályú győriekhez 2023-ban szerződött, előbb szakmai igazgató lett, majd az élvonalban vette át a vezetőedzői szerepet. A Fradi honlapja kiemelte, csupán a bentmaradás volt a cél, végül a hatodik helyen zárt az ETO.

Kilvinger helyettese egyébként már január 20-án megvolt, Kárpáti Krisztián irányítja majd a győrieket a következő szezonban.