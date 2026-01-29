kézilabdahorvát férfi kézilabda-válogatottdagur sigurdssonbotrány
Sport

„Úgy raktak fel minket egy buszra, mint a fagyasztott csirkét” – gyorséttermi cégnek nevezte az EHF-et a horvátok kapitánya

Dagur Sigurdsson nem fogta vissza magát
24.hu
2026. 01. 29. 18:16
Továbbra is forr a levegő a férfi kézilabda Európa-bajnokság szervezésével kapcsolatban, ezúttal a horvátok izlandi szövetségi kapitánya, Dagur Sigurdsson fakadt ki, és elkeseredésében egy gyorsétteremnek nevezte az európai szövetséget.

Arról korábban már írtunk, hogy néhány válogatott felháborodott, amiért nem mindenki számára ugyanolyanok voltak a körülmények az Európa-bajnokságon: amíg a középdöntőben az I. csoport kétnaponta játszotta a mérkőzéseit, addig a II. csoport – amelyben Magyarország is érintett volt – kedden és szerdán is pályára lépett.

Luka Cindric, a veszprémiek horvát irányítója például úgy fogalmazott, aki ezt szervezte, az biztosan soha nem sportolt.

A horvát válogatott, ha nehezen is, de megugrotta a feladatot, és utolsó középdöntős mérkőzésén 27-25-re legyőzve Magyarországot, bejutott az elődöntőbe.

Busz padlóján aludtak a kézisek

Az igazi kálvária azonban csak ekkor kezdődött: a csapatnak ugyanis a svédországi Malmőből át kellett buszoznia Dániába, ott is a Jylland-félsziget közepén fekvő Herning városába, ahonnan az ellenfél Németországnak eddig ki sem kellett mozdulnia.

Az utazás annyira kimerítő volt, hogy néhány játékos szó szerint a busz padlóján aludt, kimerülve a rossz szervezéstől.

És még mindig nem volt vége a nehézségeknek: az elődöntő négy résztvevője közül a horvátokat a Herningtől 40 km-re fekvő Silkeborgban szállásolták el.

A csapat pénteken 17.45-kor játszik Németországgal, de Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány már jelezte, magasról tesz az EHF-re és bojkottálni fogja a aznapi sajtótájékoztatókat.

„Délután éppen csak megérkeztünk a szállásra, de máris jönnöm kellett egy sajtóeseményre. 35 percet vezettem, hogy részt vegyek ezen a cirkuszon, aztán újabb 35 perc, hogy visszajussak a szállodába” – kezdte.

Ez az egész megerősíti, hogy az Európai Kézilabda Szövetség egyáltalán nem törődik a játékosokkal. Olyan, mint egy gyorséttermi cég, letojja a minőséget, csak az eladás a fontos. Jó a műsor, jók a konferenciák, de az senkit sem érdekel, hogy négy órát kellett utaznunk.

Sigurdsson: Ez szégyen!

Sigurdsson kifakadt, hogy két nappal kevesebb idejük volt, mint néhány más válogatottnak.

„Bárki, aki valaha is űzött valamilyen sportot, tudja, hogy ez a két nap borzasztóan sok, amikor 12 nap alatt hét meccsről beszélünk. Ráadásul a hatodik és a hetedik meccsünk este 10 órakor volt.

Másnap reggel úgy raktak fel minket egy buszra, mint a fagyasztott csirkét, és órákig utaztunk. Ez egy szégyen, teljesen megdöbbentő!

Alfred Gíslason, a németek szövetségi kapitánya egyetértett honfitársával.

„Teljesen igaza van, sajnálom” – mondta a 66 éves szakember.

