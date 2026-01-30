izlandsportdániakézilabda
Kézi-Eb: izzadtak a dánok sokáig, végül bedarálták Izlandot az elődöntőben

A dán Mathias Gidsal lő kapura az Izland elleni elődöntőben a kézilabda Euróa-bajnokságon.
Jonathan Nackstrand / AFP
24.hu
2026. 01. 30. 22:24
Németország után az olimpiai és világbajnok Dánia jutott döntőbe a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 31-28-ra legyőzte Izlandot a második elődöntőben, pénteken Herningben.

A meccs elején három góllal ellépett az északi szigetország csapata. A társházigazda a 19. percben vezetett először és a szünetben is egy góllal jobban állt. A 39. percben még Izland vezetett egy találattal, majd

a dánok egy 5-1-es sorozattal fordítottak, és a különbséget később még növelni is tudták.

Gidsel most is megállíthatatlan volt:

Mathias Gidsel hét, Jóhan Hansen hat, Simon Pytlick öt góllal járult hozzá a sikerhez. A Szegeden játszó Janus Dadi Smárason a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc alkalommal volt eredményes.

Nielsen fontos pillanatban védett hetest:

A dánok az ötödik, a németek a negyedik Eb-döntőjükre készülhetnek. Előbbi mérlege két arany- és két ezüstérem, utóbbié két arany- és egy ezüst.

Kézilabda-Európa-bajnokság, elődöntő

Dánia-Izland 31-28 (14-13)

 

a vasárnapi program:

a 3. helyért: Izland-Horvátország, Herning 15.15

döntő: Dánia-Németország, Herning 18.00

