Kézi-Eb: izzadtak a dánok sokáig, végül bedarálták Izlandot az elődöntőben

Németország után az olimpiai és világbajnok Dánia jutott döntőbe a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 31-28-ra legyőzte Izlandot a második elődöntőben, pénteken Herningben.

A meccs elején három góllal ellépett az északi szigetország csapata. A társházigazda a 19. percben vezetett először és a szünetben is egy góllal jobban állt. A 39. percben még Izland vezetett egy találattal, majd

a dánok egy 5-1-es sorozattal fordítottak, és a különbséget később még növelni is tudták.

Gidsel most is megállíthatatlan volt:

Mathias Gidsel hét, Jóhan Hansen hat, Simon Pytlick öt góllal járult hozzá a sikerhez. A Szegeden játszó Janus Dadi Smárason a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc alkalommal volt eredményes.

Nielsen fontos pillanatban védett hetest:

🧤 NIELSEN IS BACK — AND DELIVERS. Huge 7m save at a crucial moment. 🇩🇰🔥 #ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/Ns4C1LnrLV — EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026

A dánok az ötödik, a németek a negyedik Eb-döntőjükre készülhetnek. Előbbi mérlege két arany- és két ezüstérem, utóbbié két arany- és egy ezüst.