Kézi-Eb: izzadtak a dánok sokáig, végül bedarálták Izlandot az elődöntőben

Németország után az olimpiai és világbajnok Dánia jutott döntőbe a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 31-28-ra legyőzte Izlandot a második elődöntőben, pénteken Herningben.
A meccs elején három góllal ellépett az északi szigetország csapata. A társházigazda a 19. percben vezetett először és a szünetben is egy góllal jobban állt. A 39. percben még Izland vezetett egy találattal, majd
a dánok egy 5-1-es sorozattal fordítottak, és a különbséget később még növelni is tudták.
Gidsel most is megállíthatatlan volt:
The one and only. GIDSEL.#ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/U2Aghc9jyK
— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026
Mathias Gidsel hét, Jóhan Hansen hat, Simon Pytlick öt góllal járult hozzá a sikerhez. A Szegeden játszó Janus Dadi Smárason a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc alkalommal volt eredményes.
Nielsen fontos pillanatban védett hetest:
🧤 NIELSEN IS BACK — AND DELIVERS.
Huge 7m save at a crucial moment. 🇩🇰🔥 #ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/Ns4C1LnrLV
— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026
A dánok az ötödik, a németek a negyedik Eb-döntőjükre készülhetnek. Előbbi mérlege két arany- és két ezüstérem, utóbbié két arany- és egy ezüst.
Kézilabda-Európa-bajnokság, elődöntő
Dánia-Izland 31-28 (14-13)
a vasárnapi program:
a 3. helyért: Izland-Horvátország, Herning 15.15
döntő: Dánia-Németország, Herning 18.00