Külföldön sem igazán értik, miért nem dobhatott hétméterest a magyar kézilabda-válogatott a társrendező svédek elleni Európa-bajnoki mérkőzésen. A középdöntőben rendezett rangadó 32-32-re végződött Malmőben, de az őrült utolsó másodpercek beszédtémát adnak.

A legvégén járt az összecsapás, amikor Fazekas Gergő megjátszotta Szita Zoltánt, aki Hampus Wanne mellet felugorva kapura lőtt, de belemenést fújtak. Így aztán a svédek kapusa, Andreas Palicka dobhatott még a győzelemért, de nem találta el az üres kaput.

A német játékvezetői páros (Robert Schulze és Tobias Tönnies) aztán jelezte, hogy kimennek visszanézni Szita esetét, a visszajátszások alapján pedig nagyon úgy tűnt, hogy Wanne belépett a hatoson belülre védekezés közben. A bírók azonban a videózást követően jelezték, vége a mérkőzésnek.

A mérkőzés összefoglalója, 5:14-től a vitatott jelenet:

Egyszerűen nem értem. Számomra egyértelmű büntető, mert a büntetőterületen belül állt. A játékvezetők még ki is mentek megnézni, látniuk kellett, mi történt. Érthetetlen számomra, hogy miért döntöttek úgy, hogy nem történt szabálytalanság. Egy Bundesliga-párosról beszélünk, a világ egyik legelismertebb kettőséről, nem fér a fejembe. Ez a döntés sokba került a magyaroknak

– mondta a dán TV2 szakértője, Claus Möller Jakobsen, arra utalva, hogy Magyarország ezzel a döntetlennel már biztosan nem érhet oda a legjobb hat közé, így pedig lemarad arról, hogy kvalifikáljon erről az Eb-ről a jövő évi világbajnokságra – a legjobb hat között végez ugyanis biztosan a vb-címvédő Dánia és a házigazda Németország, és összesen négy kvótát osztanak a mostani kontinenstornán.

Kristálytiszta volt, mi történt. Mindenki láthatta. El kéne menniük Louis Nielsenhez

– viccelődött Kasper Hvidt a „szemüveget a bírónak” klasszikussal, a Louis Nielsen ugyanis egy optikai hálózat Dániában.

Az eset egyik főszereplője, Szita Zoltán visszafogott volt. Amikor a dán TV2-nek nyilatkozott, akkor azt mondta, még nem nézte vissza az esetet, de nem is neki kell ilyen esetben kimondania a végső szót, hanem a játékvezetőknek.

Az ő döntésük, ilyen a sport, nekünk pedig el kell fogadnunk. Tovább kell lépnünk és nem ezen gondolkodni. Van egy napunk a következő mérkőzésig, arra kell koncentrálnunk

– nyilatkozta Szita.

Az M4 Sportnak nyilatkozó csapattagok sem nagyon bíróztak, inkább a csapatszellemet és a küzdést emelték ki. Ugyanígy tett a szövetségi kapitány, Chema Rodríguez is.

Nagyon büszke vagyok a csapatra! Ez az első olyan alkalom, amikor a hajrára nem maradt továbbjutási esélyünk, de ennek ellenére hatalmas munkát végeztünk. Ez van, meg kell próbálni harcolni, elvégezni a munkát így is.

Nagyon nehéz mérkőzés volt Svédország ellen, de így is bebizonyítottuk, hogy mekkorát tudunk küzdeni. Ez a csapatszellem nagyon erős, ellenünk senki nem mehet biztosra, szeretnénk büszkén képviselni a nemzetünket ezen a tornán, és kivívni az ellenfelek tiszteletét is” – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A döntetlen azt is jelenti, hogy a szövetség célkitűzését, azaz a legjobb nyolcba kerülést nem tudja majd teljesíteni a magyar válogatott, amely szerdán, Horvátország ellen fejez be az Európa-bajnokságot.