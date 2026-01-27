„Póznapuszi” – írta Vas Blanka, miután foltosra ütötte magát legutóbbi versenyén

Csúnyán megütötte magát a terepkerékpáros világkupa-sorozat utolsó, hoogerheide-i állomásán Vas Blanka.

A 24 éves magyar kerékpáros saját maga közölt képet arról, hogy mennyire összezúzta magát. Az Instagram-oldalára feltöltött képen látszik, az arca és a karja is színes zúzódásokkal van tele. Bár felvétel nincs az esetről, sok elárul az esetről, hogy mindezt ezzel a felirattal közölte: póznapuszi.

Vas egyébként a hoogerheide-i záróállomáson a győzteshez képest közel háromperces hátránnyal jött meg. 6. helyen ért célba.