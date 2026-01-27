Pofátlanul sportszerűtlen kémbotrány miatt háborognak a kézilabda Európa-bajnokságon

Hétfőn Portugália 35-35-ös döntetlent játszott Norvégiával a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában.

A norvégok kezdtek jobban, az első és a második félidőben is vezettek három góllal, azonban Portugália fordított, és az 50. percben, 31-28-nál már ő állt sokkal jobban, sőt, még az 56. percben is két gól volt az előnye (34-32).

A vége aztán 35-35 lett úgy, hogy az utolsó percben mindkét csapat időt kért, de gól már nem született. A botrány azt követően tört ki, hogy 17 másodperccel a lefújás előtt a norvég kapitány, Jonas Wille rendelte magához játékosait,

de miután a televízió közvetítette mindezt, a portugáloktól Miguel Neves egy iPadet a füléhez szorítva megpróbálta kihallgatni a taktikát.

No Europeu de andebol, Miguel Neves foi apanhado a ouvir as indicações do treinador da Noruega, Jonas Wille, durante o desconto de tempo. O internacional português jogou no país durante três anos e namora com uma norueguesa. O momento foi captado pela TV 2 😅 pic.twitter.com/pFtVRnljOU — Francisco Martins (@kiko13_martins) January 26, 2026

Könnyen megtehette, ugyanis a francia Saint-Raphaël Var Handball játékosa 2022-25 között a norvég Bergent erősítette, azaz a nyelv nem okozott gondot számára.

Más kérdés, hogy ez sem segített, az utolsó norvég akció gyatrára sikerült, így alakult ki a 35-35-ös végeredmény.

Csak semmi fair play

A mérkőzés végéről készült videó gyorsan elterjedt a világhálón, és heves reakciókat váltott ki a szakértők és a szurkolók körében. Főleg, hogy röviddel a meccs után Neves nyíltan be is ismerte a történteket.

Három évig játszottam Norvégiában, norvég barátnőm van, szóval beszélek és értek norvégul. Megpróbáltam egy kis előnyt szerezni, és megtudni, mit csinál az ellenfél, hogy felkészíthessem a védelmet

– magyarázta Neves.

A dán TV 2 kikérte az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) állásfoglalását.

„A digitális technológia használatát a cserezónában elvileg megengedik a szabályok. Azonban nem értjük, hogy az ilyen, taktikai és edzői célokra szánt eszközöket miért használják ilyen módon. Ez nincs összhangban a fair play szellemiségével” – közölte az EHF.

A kritikák ellenére a portugál kézilabdázó nem hiszi, hogy bármi rosszat tett volna.

Ez így szabályos? Igen, miért ne? Véleményem szerint ezzel nincs semmi probléma

– mondta.

A lépést a dán kézilabdázó, Simon Pytlick is elítélte, mondván, hogy ez nem sportszerű és ez a viselkedés nem illik a kézilabdába.

Kiakadt a portugál csapatvezetés

A norvég sajtó és a szurkolótábor ugyanakkor nehezen viselte a történteket, ezért a portugál válogatott szóvivője felszólította a norvég médiát, hogy hagyják abba Neves és barátnője zaklatását.

A Dagbladet ugyanakkor elérte a barátnőt, és Margunn Vik elárulta, hogy barátja valóban jól érti a norvég nyelvet.

„Tud egy kicsit beszélni is, érti a kontextust, különösen a kézilabdával kapcsolatos szakkifejezéseket. A bergeni klub, ahol játszott, sok olyan kifejezést használt, mint most Jonas Wille a válogatottnál” – magyarázta.