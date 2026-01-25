UFC 324: a példaképe küldte kórházba Paddy Pimblettet

A a hétvégi UFC 324-es Las Vegas-i eseményről másodjára került kórházba sportoló. Először még a pénteki mérlegelése után ájult el, majd dőlt egyenes testtel, arccal a földre érkezve az amerikai Cameron Smotherman.

A szombat esti összecsapások egyike után pedig Paddy Pimblettet szállították kórházba, miután 48-47, 49-46 és 49-46 arányban elvesztette Justin Gaethje elleni véres csatáját.

Diogo Jota emléke előtt áldozva bunyózott

A 37 éves Gaethje a Las Vegas-i T-Mobile Arénában győzte le 31 éves liverpooli ellenfelét. Utóbbi abban reménykedett, hogy ő lesz a negyedik brit UFC-bajnok, ám az epikus mérkőzésen háromszor is földre került, és ugyan kibírta, az ötmenetes meccs után végül állva távozott a szorítóból, de olyan véresre verve, zúzódásokkal az állkapcsán, hogy bár beszélni, nyilatkozni még tudott, de aztán egyből kórházba szállították.

Szerettem volna megszerezni az övet, de nincs olyan ember, aki ellen szívesebben veszítenék, mint Justin. Gaethje az a valaki, akit már fiatal koromban is imádtam nézni a ketrecben. Ő egy legenda. Én meg egy olyan Liverpool-szurkoló vagyok, aki a ma esti teljesítményét akkor is a nyáron elhunyt Diogo Jota emlékére ajánlom fel a teljesítményemet, ha végül vesztettem is

– nyilatkozta a brit harcos a meccs után.