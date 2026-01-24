Hatalmas butaságot csinált Djokovic, kizárhatták volna az AusOpenről

A szerbek 38 éves, 24-szeres Grand Slam-bajnoka szombaton 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)-re verte a holland Botic van de Zandschulpot, ezzel 102. győzelmét aratta Melbourne-ben, utolérve az eddigi rekorder Roger Federert, és – saját csúcsát tovább javítva – már 400 győztes GS-meccsnél tart.

Az összecsapáson azonban akadt egy pillanat, amikor közel került a kizáráshoz: a második szettben 4:2-es vezetésénél bosszúsan elütött egy labdát, amely majdnem eltalálta a háló szélénél guggoló egyik labdaszedőt.

Novak Djokovic nearly hit a ballkid while smashing the ball away against Botic Van de Zandschulp. Had it hit the ballkid he would be looking at a possible disqualification.. Umpire didn’t give out a warning.pic.twitter.com/0l9SjKAECX — edgeAI (@edgeAIapp) January 24, 2026

Az ausztrálok korábbi wimbledoni bajnoka, Pat Cash a BBC Radio 5 Live-ban azt mondta, Djokovic nagyon szerencsésnek mondhatja magát.

Szerintem nem is vette észre, hogy ott van a labdaszedő, és csak 7 centiméterre volt attól, hogy kizárják. Mert biztosan kizárták volna

– mondta.

Amikor a szerb klasszist a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy szerencsésnek érzi-e magát, hogy még mindig versenyben van, azonnal bocsánatot kért. Majd elárulta, beszélt a labdaszedővel, és tőle is elnézést kért.

„A pillanat hevében történt, és igen, szerencsém volt. Elnézést kérek, ha bármilyen kellemetlenséget okoztam” – mondta.

A nyolcaddöntőben még keményebb ellenfél vár rá a 16. kiemelt Jakub Mensik személyében, aki a múlt héten megnyerte az aucklandi felvezető versenyt úgy, hogy az elődöntőben Marozsán Fábiánt búcsúztatta.

Sinner megszenvedett a hőséggel

A címvédő Jannik Sinner alaposan megszenvedett a 40 fokos hőségben a továbbjutásért. A világranglista második helyezettje elvesztette az első szettet az amerikai Eliot Spizzirri ellen, majd keze és lába is elkezdett görcsölni, mígnem életbe lépett a hőségprotokoll, és behúzták a tetőt a Rod Laver Arenában.

Innentől már magára talált az olaszok négyszeres Grand Slam-győztese, megfordította a mérkőzést, és készülhet a nyolcaddöntőben honfitársa, Luciano Darderi ellen.

A 24 éves Sinner 2024-ben is győzött az Australian Openen, azaz sorozatban harmadik diadalára hajt, és az utóbbi 13 mérkőzésén először vesztett szettet.

Wawrinka hősiesen búcsúzott

A szezon végén az élsporttal felhagyó, háromszoros Grand Slam-bajnok Stan Wawrinka számára a harmadik forduló jelentette a végállomást. A 40 éves klasszis szombaton hősies küzdelemben egy szettet tudott nyerni a kilencedik kiemelt amerikai Taylor Fritz ellen.

A 2014-ben Australian Open-bajnok svájci veterán – aki a 75. Grand Slamén szerepelt – Ken Rosewall 1978-as bravúrja óta az első 40 éves játékos, aki eljutott egy GS-en a 32 közé.

A 12. kiemelt Casper Ruud legyőzte a 37 éves, 2014-ben US Open-bajnok horvát Marin Cilicet. A norvég játékos közölte, hogy párja az első gyermeküket várja a napokban, és amint értesül arról, hogy beindult a szülés, azonnal hazarepül – függetlenül attól, hogy éppen hol tart az Australian Openen.

Visszalépés hasi probléma miatt

A Melbourne-ben 2019-ben és 2021-ben bajnok Oszaka Naomi ugyanakkor visszalépett a vasárnapi meccse előtt.

A japán teniszező – aki az előző körben egy kisebb botránnyal tarkított meccsen jutott tovább a román Sorana Cirstea ellen – úgy nyilatkozott, hogy a terhesség utáni testi változásokkal összefüggő hasi probléma kényszerítette a visszalépésre.

Nehéz döntést kellett hoznom, mert azt hittem, hogy át tudom vészelni a problémát. Már az előző mérkőzésemet is fájdalommal játszottam végig, és azt gondoltam, hogy ha utána pihenek egy kicsit, akkor talán képes leszek megbirkózni vele. Szívszorító, hogy itt kell abbahagynom, de nem kockáztathattam többet

– mondta.

Visszalépésével a világranglistán 168., hazai közönség előtt szereplő Maddison Inglis készülhet élete első Grand Slam-nyolcaddöntőjére.