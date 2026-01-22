„Fogalmad sincs, mi az a fair play, barátom!” – kiakadt ellenfelére az utolsó AusOpenjén játszó teniszező

Cirstea jól kezdett, elsőre brékelt, és ugyan az első szettet 6:3-ra elveszítette, 6:4-gyel egyenlíteni tudott. A harmadik játszma elején Oszaka brékelte ellenfelét, és ugyan a román teniszező mindent elkövetett, nem tudott visszakapaszkodni.

Ahogy az Eurosport írta, Cirstea ekkor elveszítette a fonalat és elkezdett minden mással foglalkozni, főleg azzal, hogy Oszaka miért beszély folyamatosan, és miért ünnepli látványosan, hangos „c’mon” kiáltásokkal a megnyert pontokat.

A döntő szett végül 6:2-re Oszakáé lett, ám amikor a felek a hálóhoz mentek kézfogásra, Cirstea kifakadt.

Mi értelme volt ennek? Fogalmad sincs, mi az a fair play, barátom. Elég régóta játszol, de még így sem tudod, mi az a fair play

– mondta neki.

Sorana Cirstea wasn’t a fan of Naomi Osaka hyping herself up 😳 pic.twitter.com/XPSsNLNQPn — TNT Sports (@tntsports) January 22, 2026

Oszaka keserűen elmosolyodott, láthatóan megzavarta a pillanat, majd később – a közönség pfújolása közepette – így nyilatkozott:

„Látszólag voltak a sok »gyerünk« idegesítette fel. Próbáltam jól játszani, azt hiszem, sok ki nem kényszerített hibát vétettem, de mindent beleadtam.