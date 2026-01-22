„Fogalmad sincs, mi az a fair play, barátom!” – kiakadt ellenfelére az utolsó AusOpenjén játszó teniszező

Cirstea jól kezdett, elsőre brékelt, és ugyan az első szettet 6:3-ra elveszítette, 6:4-gyel egyenlíteni tudott. A harmadik játszma elején Oszaka brékelte ellenfelét, és ugyan a román teniszező mindent elkövetett, nem tudott visszakapaszkodni.
Ahogy az Eurosport írta, Cirstea ekkor elveszítette a fonalat és elkezdett minden mással foglalkozni, főleg azzal, hogy Oszaka miért beszély folyamatosan, és miért ünnepli látványosan, hangos „c’mon” kiáltásokkal a megnyert pontokat.
A döntő szett végül 6:2-re Oszakáé lett, ám amikor a felek a hálóhoz mentek kézfogásra, Cirstea kifakadt.
Mi értelme volt ennek? Fogalmad sincs, mi az a fair play, barátom. Elég régóta játszol, de még így sem tudod, mi az a fair play
– mondta neki.
Sorana Cirstea wasn’t a fan of Naomi Osaka hyping herself up 😳 pic.twitter.com/XPSsNLNQPn
— TNT Sports (@tntsports) January 22, 2026
Oszaka keserűen elmosolyodott, láthatóan megzavarta a pillanat, majd később – a közönség pfújolása közepette – így nyilatkozott:
„Látszólag voltak a sok »gyerünk« idegesítette fel. Próbáltam jól játszani, azt hiszem, sok ki nem kényszerített hibát vétettem, de mindent beleadtam.
Sorana nagyszerű játékos, azt hiszem, ez az utolsó Australian Openje. Sajnálom, hogy mérges volt miattam. De megkérhetett volna, hogy hagyjam abba ezt. Sajnálom.