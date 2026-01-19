Nagy Ádám szerint a szerbek elleni pólómeccs bírói teljesítménye a világ szégyene

A magyar válogatott 15-14-es vereséget szenvedett a házigazda olimpiai bajnok szerb csapattól a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének vasárnapi második fordulójában.

A mérkőzést jól kezdte a magyar csapat, de a 3-0-s előnyt követően az utolsó negyedre már a szerbek fordultak ötgólos (13-8) előnnyel. Az idegtépő hajrát végül a házigazda bírta jobban, így nyert egy góllal. Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint a nagyszerű, hogy csapata meg tudta mutatni, hogy mélyről is vissza tud jönni.

Gratulálunk a szerbeknek és a csapatomnak, óriási nyomás alatt játszottunk, a végére jött vissza valamennyire csak a kiállítási arány, és több kontra is gólokat akadályozott meg. Persze hibáztunk is többet, voltak figyelmetlenségeink, ami drága ilyenkor.

Viszont nekünk van egy utunk, amin ez a fiatal csapat halad, meg kell tapasztalnunk, hogyan kell lejátszani egy ilyen mérkőzést, voltak jó teljesítmények és végletekig tartó hit és tűz” – mondta Varga Zsolt, aki szerint a szerbek maximálisan kihasználták a hazai pálya előnyét.

Nagy Ádám: Nehéz mit mondani

A mérkőzés legeredményesebb játékosa, Nagy Ádám nem rejtette véka alá a véleményét a játékvezetéssel kapcsolatban.

Nehéz mit mondani. Nem hagytak minket, azzal a kevés lehetőséggel sem tudtunk sajnos élni, amit kaptunk. Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicckategória

– mondta az M4 Sportnak.

„Belül a szeretet áradt az egész csapatban, tudtuk, hogy egymásért játszunk, én azt mondom, a meccs hevében nyilván észrevettük ezt a dolgot, de ott küzdöttünk egymásért, ami fontos számomra, hiszen nem adtuk fel, úgy sem, hogy öttel vezettek az utolsó negyed előtt. Ebből kell erőt merítenünk a következő mérkőzésre.”

Manhercz: A nüánszokban nem volt szerencsénk

Manhercz Krisztián elárulta, a spanyolok előre mondták nekik, hogy a bírók meg akarják majd őket veretni.

„Sok szempontból nem játszottunk még ilyen meccset, mint a mai. Tudtuk, hogy nehéz lesz, hogy a harmadik negyed végére valószínűleg már tizenhét emberhátrányunk lesz, ami meg is lett, de rengeteget hibáztunk. Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói nyomást, most nem voltunk jobbak ennyivel a szerbeknél, azért többet hibáztunk, főleg hátul” – mondta.

A bírókra felkészítettük magunkat, a spanyolok is elmondták, hogy arra készüljünk, hogy minket meg akarnak veretni, és azt gondolom, relatíve keveset reklamáltunk, igyekeztünk menni, de a vízilabdában nagyon sok nüánszon múlnak a dolgok, és ezekben ma nem volt szerencsénk.