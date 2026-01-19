Nagy Ádám szerint a szerbek elleni pólómeccs bírói teljesítménye a világ szégyene

A magyar válogatott 15-14-es vereséget szenvedett a házigazda olimpiai bajnok szerb csapattól a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének vasárnapi második fordulójában.
A mérkőzést jól kezdte a magyar csapat, de a 3-0-s előnyt követően az utolsó negyedre már a szerbek fordultak ötgólos (13-8) előnnyel. Az idegtépő hajrát végül a házigazda bírta jobban, így nyert egy góllal. Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint a nagyszerű, hogy csapata meg tudta mutatni, hogy mélyről is vissza tud jönni.
Gratulálunk a szerbeknek és a csapatomnak, óriási nyomás alatt játszottunk, a végére jött vissza valamennyire csak a kiállítási arány, és több kontra is gólokat akadályozott meg. Persze hibáztunk is többet, voltak figyelmetlenségeink, ami drága ilyenkor.
Viszont nekünk van egy utunk, amin ez a fiatal csapat halad, meg kell tapasztalnunk, hogyan kell lejátszani egy ilyen mérkőzést, voltak jó teljesítmények és végletekig tartó hit és tűz” – mondta Varga Zsolt, aki szerint a szerbek maximálisan kihasználták a hazai pálya előnyét.
Nagy Ádám: Nehéz mit mondani
A mérkőzés legeredményesebb játékosa, Nagy Ádám nem rejtette véka alá a véleményét a játékvezetéssel kapcsolatban.
Nehéz mit mondani. Nem hagytak minket, azzal a kevés lehetőséggel sem tudtunk sajnos élni, amit kaptunk. Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicckategória
„Belül a szeretet áradt az egész csapatban, tudtuk, hogy egymásért játszunk, én azt mondom, a meccs hevében nyilván észrevettük ezt a dolgot, de ott küzdöttünk egymásért, ami fontos számomra, hiszen nem adtuk fel, úgy sem, hogy öttel vezettek az utolsó negyed előtt. Ebből kell erőt merítenünk a következő mérkőzésre.”
Manhercz: A nüánszokban nem volt szerencsénk
Manhercz Krisztián elárulta, a spanyolok előre mondták nekik, hogy a bírók meg akarják majd őket veretni.
„Sok szempontból nem játszottunk még ilyen meccset, mint a mai. Tudtuk, hogy nehéz lesz, hogy a harmadik negyed végére valószínűleg már tizenhét emberhátrányunk lesz, ami meg is lett, de rengeteget hibáztunk. Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói nyomást, most nem voltunk jobbak ennyivel a szerbeknél, azért többet hibáztunk, főleg hátul” – mondta.
A bírókra felkészítettük magunkat, a spanyolok is elmondták, hogy arra készüljünk, hogy minket meg akarnak veretni, és azt gondolom, relatíve keveset reklamáltunk, igyekeztünk menni, de a vízilabdában nagyon sok nüánszon múlnak a dolgok, és ezekben ma nem volt szerencsénk.
Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 2. forduló, E csoport
Szerbia – Magyarország 15-14 (4-4, 4-3, 5-1, 2-6)
gól: N. Jaksic 3, Mandic 3, Cuk 2, S. Rasovic 2, Randjelovic 1, Martinovic 1, Lazic 1, P. Jaksic 1, Dedovic 1, illetve Nagy Ádám 4, Vigvári Vince 2, Jansik 2, Angyal 1, Vigvári Vendel 1, Nagy Ákos 1, Manhercz 1, Kovács 1, Fekete 1.