Feröer meglepően sima győzelme történelmi volt a kézi-Eb-n

Feröer-szigetek a legkisebb ország, amelynek férfi kézilabda-válogatottja valaha mérkőzést nyert egy nagy nemzetközi tornán.

Az 56 ezer fős lakosságú északi szigetország csapata vasárnap meglepően simán, 37-24-re győzte le Montenegrót az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, a norvégiai Fornebuban.

Az olimpia, a világbajnokság és az európai kontinenstorna történetében eddig az 57 ezres Grönland volt a „legkisebb győztes”, hiszen egy 2001-es vb-csoportmeccsen 26-18-ra nyert az Egyesült Államok ellen.

A feröeri kapus, Pauli Jacobsen 37 lövésből 16-ot védett, az északmacedón Filip Kuzmanovszki pedig 18 lövésből 15 góllal vette ki a részét a Portugália elleni 29-29-es döntetlen eléréséből.

Dánia is a középdöntőben

Az olimpiai és világbajnok Dánia 39-24-re legyőzte Romániát Herningben, ezzel biztosította középdöntőbe jutását, ahogyan vele egy időben a magyar válogatott is tette az olaszok ellen megnyert meccsel.

Borut Mackovsek, a Szeged balátlövője háromszor bevette a svájciak kapuját, ezzel járult hozzá, hogy a szünetben még hatgólos hátrányban lévő Szlovénia fordítson és 38-35-re nyerjen.

Kézilabda-Eb, 2. forduló B csoport (Herning): Dánia-Románia 39-24 (22-17)

Portugália – Észak-Macedónia 29-29 (15-13) Az állás: 1. (és továbbjutott) Dánia 4 pont, 2. Portugália 3, 3. Észak-Macedónia 1, 4. Románia 0 D csoport (Fornebu): Szlovénia-Svájc 38-35 (14-20)

Feröer-szigetek – Montenegró 37-24 (19-12) Az állás: 1. Szlovénia 4 pont, 2. Feröer-szigetek 3, 3. Svájc 1, 4. Montenegró 0 F csoport (Kristianstad): Magyarország-Olaszország 32-26 (14-13)

Izland-Lengyelország 31-23 (13-10) Az állás: 1. (és továbbjutott) Izland 4 pont (70-49), 2. (és továbbjutott) Magyarország 2 (61-47), 3. Lengyelország 0 (44-60), 4. Olaszország 0 (52-71)